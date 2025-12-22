Deportes

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich? Serán varias semanas sin verlo

El conjunto bávaro se despidió del año con una goleada ante Heidenheim y ahora se irá de vacaciones por el parón de la Bundesliga.

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 1:59 p. m.
Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich y la Selección Colombia.
Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich y la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Luis Díaz volvió a jugar con el Bayern Múnich y marcó de cabeza en la goleada contra Heidenheim por la fecha 15 de la Bundesliga, último partido antes del parón por fin de año.

El guajiro disfrutará de otro periodo de vacaciones junto a su familia, algo que no tenía cuando jugaba en el Liverpool.

Su regreso a las canchas con el Bayern será el 11 de enero, cuando enfrenten a Wolfsburg en el Allianz Arena de Múnich. Dicho compromiso está programado para las 11:30 de la mañana.

Por Champions League volverá el 21 de enero, enfrentando a Union Saint Gilloise en condición de local. Ese partido podría darles la clasificación anticipada a octavos de final, otro éxito del proceso bajo las órdenes de Vincent Kompany.

