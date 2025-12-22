¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich? Serán varias semanas sin verlo

Luis Díaz volvió a jugar con el Bayern Múnich y marcó de cabeza en la goleada contra Heidenheim por la fecha 15 de la Bundesliga, último partido antes del parón por fin de año.

El guajiro disfrutará de otro periodo de vacaciones junto a su familia, algo que no tenía cuando jugaba en el Liverpool.

Así reaccionó la esposa de Luis Díaz ante particular celebración del futbolista en victoria de Bayern Múnich: “El regalo más grande”

Su regreso a las canchas con el Bayern será el 11 de enero, cuando enfrenten a Wolfsburg en el Allianz Arena de Múnich. Dicho compromiso está programado para las 11:30 de la mañana.

Por Champions League volverá el 21 de enero, enfrentando a Union Saint Gilloise en condición de local. Ese partido podría darles la clasificación anticipada a octavos de final, otro éxito del proceso bajo las órdenes de Vincent Kompany.

El colombiano Luis Díaz celebra con su compañero del Bayern Munich Harry Kane después de anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Heidenheim el domingo 21 de diciembre del 2025. (Harry Langer/dpa via AP) Foto: AP

Bayern Múnich, campeón de invierno

La victoria contra Heidenheim, decimotercera en quince partidos, les permitió asegurar matemáticamente el título honorífico de campeón de invierno (líder de la Bundesliga al término de la primera vuelta del campeonato).

Bayern acumula 41 puntos de 45 posibles y tiene 9 unidades de ventaja sobre el segundo, Borussia Dortmund (32), que el viernes venció 2-0 a Borussia Mönchengladbach.

Los números de Bayern asustan y son ya 55 sus goles a favor, todo un récord a estas alturas de la temporada.

Luis Díaz se sincera: sacó los motivos por los que se fue del Liverpool para Bayern Múnich

Luis Díaz es el segundo máximo goleador del club en Bundesliga, solo detrás de Harry Kane. El colombiano ha marcado 8 goles y dado 6 asistencias en lo que va de la presente temporada por el torneo local.

“Nuestro año 2025 ha sido increíble. Hemos llevado a esta temporada la energía de equipo que empezamos a crear en la anterior. Sabemos que nos queda mucho camino por recorrer hasta el final de temporada, pero estamos haciendo todo lo que hay que hacer”, destacó Kompany.

La segunda parte de la temporada será la más intensa, pues trae consigo el desenlace de la Bundesliga y las rondas eliminatorias de la Champions League.

“Como entrenador, siempre hay que decir que todo puede mejorar. Claro que estamos marcando muchos goles, pero no debemos olvidarlo, aunque queremos mejorar en otros aspectos. Sabemos qué aspectos debemos cuidar: la defensa a balón parado, los contraataques. Cuando estábamos totalmente concentrados, siempre defendíamos bien”, agregó el DT.

No habrá fichajes

Bayern Múnich no buscará fichajes en el mercado de invierno. El director deportivo Max Eberl aseguró que están contentos con la nómina actual y pretenden quedarse así para disputar los próximos compromisos que trae el 2026.

En cuanto a salidas, dejó abierta la puerta. “Siempre puede haber un jugador que quizás esté un poco menos satisfecho y que, cuando regresen los lesionados, diga: quiero hacer algo diferente”, declaró Eberl.

La principal novedad para el Bayern será el regreso de Jamal Musiala, que ya se encuentra entrenando en campo y debería recibir el alta médica a mediados de enero.