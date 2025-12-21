Deportes

Luis Díaz y Harry Kane dominan en la tabla de goleadores de la Bundesliga: Bayern expone todo su potencial

Bayern Múnich expone su potencial goleador con Luis Díaz y Harry Kane tras la paliza 4-0 al Heidenheim en condición de visitante. La tabla de goleadores es contundente.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

21 de diciembre de 2025, 10:56 p. m.
Luis Díaz celebra con Harry Kane.
Luis Díaz celebra con Harry Kane. Foto: Getty Images

Nuevo show del Bayern Múnich en la Bundesliga. Por la fecha 15 del torneo más importante del fútbol alemán, el gigante bávaro impuso su condición de grandeza y le pasó por encima a un alicaído rival que está en la zona roja del descenso. Heidenheim no pudo estar a la altura del favorito, que cierra el año natural 2025 con un 4-0 a su favor y sacando más ventaja desde el liderato.

Por supuesto que Luis Díaz y Harry Kane hicieron acto de presencia en el marcador con goles importantes para sumar cuatro más en una avalancha bávara que retumba en la Bundesliga y que hace eco en la tabla de goleadores. El atacante inglés selló el 4-0 final al 90+2′, suficiente para también registrar los 100 goles en su carrera en la Liga de Alemania.

“¡Terminando el año por todo lo alto! Gran actuación hoy para culminar un brillante comienzo de temporada. A título personal, estoy encantado de liderar a los chicos como capitán y alcanzar los 100 goles en la Bundesliga. Es hora de recuperarnos de las vacaciones de invierno y volver a empezar en 2026”, dijo Harry Kane en la red social X tras el 4-0.

Harry Kane abraza a Luis Díaz tras el tercer gol del Bayern contra Heidenheim.
Harry Kane abraza a Luis Díaz tras el tercer gol del Bayern contra Heidenheim. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Antes de Kane, Luis Díaz ya se había reportado con el tercer tanto del Bayern ante el Heidenheim, de cabeza tras el centro a media altura de Josip Stanisic, que le permite a Lucho ascender en la tabla de goleadores y ubicarse en la segunda posición tras Kane, además de ratificar el dominio del gigante alemán en el listado de artilleros. Michael Olise les sigue.

Deportes

Otra vez, Cucho Hernández: Nuevo mensaje para Néstor Lorenzo con gol y asistencia en goleada del Betis en LaLiga

Deportes

Inspirador mensaje de Harry Kane tras llegar a 100 goles en Bundesliga con el Bayern: Toca las fibras de Luis Díaz

Deportes

El lindo secreto que destapó Luis Díaz tras el gol que anotó con Bayern Múnich ante Heidenheim: Gesto desató ternura

Deportes

Sancionan de por vida a árbitro colombiano: jamás volverá a pitar tras decisión de la Comisión Arbitral

Deportes

Gritó gol Luis Díaz en Bundesliga: anotó en su vuelta al Bayern e iguala récord personal

Deportes

Jhon Jáder Durán no lo esconde y profesa su amor a un grande de Colombia: “toda la p... vida”

Deportes

“Teófilo Gutiérrez es una mentira”: Exjugador de Junior habló y se desahogó tras la estrella 11

Gente

Así reaccionó la esposa de Luis Díaz ante particular celebración del futbolista en victoria de Bayern Múnich: “El regalo más grande”

Deportes

A Kompany no le tembló la mano con Luis Díaz en Bayern: certera medida para el último juego de Bundesliga en 2025

Deportes

Luis Díaz habló sobre el futuro de James Rodríguez: palabras resuenan en Selección Colombia para el Mundial 2026

Tabla de goleadores de la Bundesliga tras el 4-0 del Bayern ante Heidenheim

  1. 19 goles: Harry Kane (Bayern Múnich).
  2. 8 goles: Jonathan Burkardt (Eintracht Fráncfort), Luis Díaz (Bayern Múnich), Undav (Stuttgart).
  3. 7 goles: Michael Olise (Bayern Múnich), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach).
  4. 6 goles: Mohamed El Amine Amoura (Wolfsburgo), Kristjan Asllani (Hoffenheim), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Yan Diomande (RB Leipzig), Said El Mala (Colonia), Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

Gol de Luis Díaz con celebración incluida

Apenas marcó el 3-0 parcial del partido y el octavo en Bundesliga, Luis Díaz buscó la pelota para hacer la celebración en homenaje al embarazo de su esposa, Geraldine Ponce, quien está esperando el tercer hijo de Lucho. Con el pulgar en su boca no dejó dudas de que espera con ansias un nuevo integrante para su familia. Momentos después sus compañeros lo buscaron para lanzar el abrazo de las felicitaciones.

Cabe recordar que la pareja ya tiene a dos hijas: Roma, nacida en 2021, y Charlotte, nacida en enero de 2024. La búsqueda de otro bebé sería el anhelo del jugador por tener un varón, que pudiese ser hipotético sucesor de la familia Díaz cuando Lucho decida poner fin a su carrera.

Mas de Deportes

Luis Díaz celebra con Harry Kane.

Luis Díaz y Harry Kane dominan en la tabla de goleadores de la Bundesliga: Bayern expone todo su potencial

Momento de la asistencia y el gol de Cucho Hernández.

Otra vez, Cucho Hernández: Nuevo mensaje para Néstor Lorenzo con gol y asistencia en goleada del Betis en LaLiga

Harry Kane abraza a Luis Díaz tras el tercer gol del Bayern contra Heidenheim.

Inspirador mensaje de Harry Kane tras llegar a 100 goles en Bundesliga con el Bayern: Toca las fibras de Luis Díaz

Luis Díaz con Harry Kane.

El lindo secreto que destapó Luis Díaz tras el gol que anotó con Bayern Múnich ante Heidenheim: Gesto desató ternura

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol decidió sancionar de por vida a dicho juez

Sancionan de por vida a árbitro colombiano: jamás volverá a pitar tras decisión de la Comisión Arbitral

Luis Díaz puso el 0-3 de la victoria del Bayern Múnich sobre Heidenheim

Gritó gol Luis Díaz en Bundesliga: anotó en su vuelta al Bayern e iguala récord personal

Jhon Jáder Durán profesó su amor por un club grande del FPC

Jhon Jáder Durán no lo esconde y profesa su amor a un grande de Colombia: “toda la p... vida”

Teófilo Gutiérrez levantando a la afición en el Estadio Metropolitano.

“Teófilo Gutiérrez es una mentira”: Exjugador de Junior habló y se desahogó tras la estrella 11

Luis Díaz volvió al once inicial de Bayern Múnich tras días de descanso dados por Kompany

A Kompany no le tembló la mano con Luis Díaz en Bayern: certera medida para el último juego de Bundesliga en 2025

David Ospina fue señalado por los goles que le anotaron en el juego "Capitanes Legendarios", organizado por Mario Yepes

Caen críticas a David Ospina por los goles que se ‘comió’: el Pibe Valderrama lo hizo ver mal

Noticias Destacadas