Luis Díaz y Harry Kane dominan en la tabla de goleadores de la Bundesliga: Bayern expone todo su potencial

Nuevo show del Bayern Múnich en la Bundesliga. Por la fecha 15 del torneo más importante del fútbol alemán, el gigante bávaro impuso su condición de grandeza y le pasó por encima a un alicaído rival que está en la zona roja del descenso. Heidenheim no pudo estar a la altura del favorito, que cierra el año natural 2025 con un 4-0 a su favor y sacando más ventaja desde el liderato.

Por supuesto que Luis Díaz y Harry Kane hicieron acto de presencia en el marcador con goles importantes para sumar cuatro más en una avalancha bávara que retumba en la Bundesliga y que hace eco en la tabla de goleadores. El atacante inglés selló el 4-0 final al 90+2′, suficiente para también registrar los 100 goles en su carrera en la Liga de Alemania.

“¡Terminando el año por todo lo alto! Gran actuación hoy para culminar un brillante comienzo de temporada. A título personal, estoy encantado de liderar a los chicos como capitán y alcanzar los 100 goles en la Bundesliga. Es hora de recuperarnos de las vacaciones de invierno y volver a empezar en 2026”, dijo Harry Kane en la red social X tras el 4-0.

Harry Kane abraza a Luis Díaz tras el tercer gol del Bayern contra Heidenheim. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Antes de Kane, Luis Díaz ya se había reportado con el tercer tanto del Bayern ante el Heidenheim, de cabeza tras el centro a media altura de Josip Stanisic, que le permite a Lucho ascender en la tabla de goleadores y ubicarse en la segunda posición tras Kane, además de ratificar el dominio del gigante alemán en el listado de artilleros. Michael Olise les sigue.

Tabla de goleadores de la Bundesliga tras el 4-0 del Bayern ante Heidenheim

19 goles: Harry Kane (Bayern Múnich). 8 goles: Jonathan Burkardt (Eintracht Fráncfort), Luis Díaz (Bayern Múnich), Undav (Stuttgart). 7 goles: Michael Olise (Bayern Múnich), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach). 6 goles: Mohamed El Amine Amoura (Wolfsburgo), Kristjan Asllani (Hoffenheim), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Yan Diomande (RB Leipzig), Said El Mala (Colonia), Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

Gol de Luis Díaz con celebración incluida

Apenas marcó el 3-0 parcial del partido y el octavo en Bundesliga, Luis Díaz buscó la pelota para hacer la celebración en homenaje al embarazo de su esposa, Geraldine Ponce, quien está esperando el tercer hijo de Lucho. Con el pulgar en su boca no dejó dudas de que espera con ansias un nuevo integrante para su familia. Momentos después sus compañeros lo buscaron para lanzar el abrazo de las felicitaciones.

Cabe recordar que la pareja ya tiene a dos hijas: Roma, nacida en 2021, y Charlotte, nacida en enero de 2024. La búsqueda de otro bebé sería el anhelo del jugador por tener un varón, que pudiese ser hipotético sucesor de la familia Díaz cuando Lucho decida poner fin a su carrera.