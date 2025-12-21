Así reaccionó la esposa de Luis Díaz ante particular celebración del futbolista en victoria de Bayern Múnich: “El regalo más grande”

Este domingo, 21 de diciembre, Luis Díaz regresó a la titular de Bayern Múnich tras cumplir una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas y lo hizo por lo alto, pues anotó uno de los cuatro goles que le dio la victoria al equipo alemán en la jornada 15 de la Bundesliga.

El colombiano marcó a los 86 minutos el tercer gol en el partido contra Heidenheim. No obstante, además de celebrar con sus compañeros de equipo, también protagonizó una particular escena con la que hizo un importante anuncio personal.

En esta ocasión, apenas anotó el gol, Díaz fue directo por el balón y rápidamente llamó la atención de sus compañeros, del cuerpo técnico y los demás espectadores al colocarlo debajo de su camiseta.

La particular celebración de Luis Díaz al hacer gol

Enseguida, el futbolista colombiano llevó su pulgar a la boca en un gesto que confirmó que junto a su esposa, Geraldine Ponce, esperan la llegada de su tercer hijo. La pareja ya tiene dos niñas: Roma, nacida en 2021, y la menor, Charlotte, quien llegó al mundo a comienzos de 2024.

Con este emotivo anuncio, Luis Díaz cerró la victoria del Bayern Múnich con una celebración por partida doble que también llenó de alegría a su esposa, quien poco después reaccionó en redes sociales con un breve, pero significativo mensaje dedicado a su esposo y a su familia.

Luis Díaz y Geraldine Ponce están a la espera de su tercer hijo. Foto: Instagram @luisdiaz19_

“Gracias Dios mío por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos, y por nuestro hijo, el regalo más grande que vienen en camino a completar nuestro hogar”, escribió Geraldine Ponce a través de sus historias de Instagram.

Para acompañar el mensaje, la mujer usó una fotografía del momento justo en el que Díaz protagonizó esta particular celebración que sorprendió a todos.

La relación de Lucho Díaz y Geraldine

Desde 2016 se conoció la relación del jugador colombiano con su pareja, por lo que el próximo año, además de recibir a su tercer hijo, estarán cumpliendo una década juntos.

Su noviazgo se consolidó a mediados de 2023, cuando el deportista le hizo la propuesta de matrimonio. A partir de ese momento, muchos estaba esperando su boda, que finalmente se llevó a cabo el 14 de junio de 2025 en Barranquilla.

Este evento fue uno de los más destacados del año en el ámbito deportivo y mediático en Colombia, ya que aparte de contar con la presencia de grandes figuras del fútbol y de la música, la pareja tuvo un noble gesto al solicitar a sus invitados donar a la fundación “Sembrando Esperanza” en lugar de llevar regalos.