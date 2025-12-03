Luis Díaz tuvo íntimo gesto en Instagram y tocó fibras con emotivo mensaje

Pese a que Luis Díaz, una de las figuras más importantes de la Selección Colombia, no suele compartir detalles sobre su familia o vida personal en sus redes sociales, en la tarde del miércoles, 3 de diciembre conmovió a sus fanáticos al publicar una serie de fotografías con motivo de la celebración del cumpleaños de su mamá, Cinelis Marulanda.

Además, con un corto mensaje expresó lo fundamental que ha sido para él en las distintas etapas de su vida y dejó ver el profundo cariño que los une.

El futbolista le dedicó especiales palabras a su mamá con motivo de su cumpleaños. | Foto: Instagram @luisdiaz_19

“Feliz cumpleaños. madre linda. Dios te bendiga. Te amo demasiado”, anotó.

Por otro lado, compartió imágenes nunca antes vistas junto a sus padres, en las que se resaltaron algunos de sus viajes, momentos especiales y la boda con Geraldine Ponce, celebrada en junio de 2025.

Esta publicación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes rápidamente dejaron mensajes de cariño hacia la familia del futbolista. Muchos resaltaron la sencillez del jugador y la manera en que, a pesar de su éxito a nivel nacional e internacional, mantiene firme su vínculo con sus raíces y con su círculo familiar.

La serie de fotografías generó un impacto especial en los más de 7.5 millones de seguidores que acumula Lucho en su cuenta oficial, pues el delantero no es precisamente de los deportistas que exponen su intimidad en internet.

Por el contrario, suele mantener un perfil reservado, enfocado casi por completo en su carrera deportiva, en los momentos relevantes de la Selección Colombia y actualmente, del Bayern Múnich.

Por eso, cada vez que comparte un momento personal con su familia, sus seguidores lo interpretan como un gesto sincero y especial.

En las imágenes también llamó la atención la presencia de su padre, Luis Manuel Díaz, quien ha sido una figura clave en el desarrollo profesional del jugador y uno de los integrantes de su familia que más cariño recibe por parte de la comunidad de seguidores del futbolista.

Con este gesto, Díaz no solo celebró una fecha especial, sino que también dejó un mensaje claro sobre la importancia del amor familiar y del agradecimiento, aspectos que él mismo ha mencionado en múltiples entrevistas como pilares fundamentales en su camino al éxito en el mundo deportivo.