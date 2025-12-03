Suscribirse

Gente

Luis Díaz tuvo íntimo gesto en Instagram y tocó fibras con emotivo mensaje

El delantero de la Selección Colombia abrió su corazón y compartió importantes palabras.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

4 de diciembre de 2025, 12:04 a. m.
Luis Díaz en la previa del partido ante Unión Berlín.
Luis Díaz compartió emotiva dedicatoria por medio de sus historias de Instagram. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Pese a que Luis Díaz, una de las figuras más importantes de la Selección Colombia, no suele compartir detalles sobre su familia o vida personal en sus redes sociales, en la tarde del miércoles, 3 de diciembre conmovió a sus fanáticos al publicar una serie de fotografías con motivo de la celebración del cumpleaños de su mamá, Cinelis Marulanda.

Además, con un corto mensaje expresó lo fundamental que ha sido para él en las distintas etapas de su vida y dejó ver el profundo cariño que los une.

El futbolista le dedicó especiales palabras a su mamá con motivo de su cumpleaños.
El futbolista le dedicó especiales palabras a su mamá con motivo de su cumpleaños. | Foto: Instagram @luisdiaz_19

“Feliz cumpleaños. madre linda. Dios te bendiga. Te amo demasiado”, anotó.

Por otro lado, compartió imágenes nunca antes vistas junto a sus padres, en las que se resaltaron algunos de sus viajes, momentos especiales y la boda con Geraldine Ponce, celebrada en junio de 2025.

Esta publicación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes rápidamente dejaron mensajes de cariño hacia la familia del futbolista. Muchos resaltaron la sencillez del jugador y la manera en que, a pesar de su éxito a nivel nacional e internacional, mantiene firme su vínculo con sus raíces y con su círculo familiar.

Contexto: Esposa de Luis Díaz lució costosa cartera en partido del Bayern Múnich; supera los $100 millones

La serie de fotografías generó un impacto especial en los más de 7.5 millones de seguidores que acumula Lucho en su cuenta oficial, pues el delantero no es precisamente de los deportistas que exponen su intimidad en internet.

Por el contrario, suele mantener un perfil reservado, enfocado casi por completo en su carrera deportiva, en los momentos relevantes de la Selección Colombia y actualmente, del Bayern Múnich.

Por eso, cada vez que comparte un momento personal con su familia, sus seguidores lo interpretan como un gesto sincero y especial.

En las imágenes también llamó la atención la presencia de su padre, Luis Manuel Díaz, quien ha sido una figura clave en el desarrollo profesional del jugador y uno de los integrantes de su familia que más cariño recibe por parte de la comunidad de seguidores del futbolista.

Con este gesto, Díaz no solo celebró una fecha especial, sino que también dejó un mensaje claro sobre la importancia del amor familiar y del agradecimiento, aspectos que él mismo ha mencionado en múltiples entrevistas como pilares fundamentales en su camino al éxito en el mundo deportivo.

Contexto: Las deslumbrantes imágenes con las que la esposa de Luis Díaz cautivó en redes; el jugador reaccionó

Las imágenes y el mensaje rápidamente se viralizaron y generaron múltiples reacciones en plataformas digitales, en las que miles de seguidores expresaron su admiración por la relación del jugador con su progenitora.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Asesinan a lideresa social en Sucre: Colombia llega a 180 líderes muertos en 2025

2. Poncho Zuleta dio devastadora noticia y preocupó a sus seguidores: “Desde el cielo”

3. La tabla de goles y asistencias en Europa que muestra a Luis Díaz cerca de Haaland y Mbappé: nivel en ascenso

4. Falleció la mamá de Mario Cimarro, actor de ‘Pasión de Gavilanes’: luchó contra enfermedad degenerativa

5. Turista denuncia que fue sacado de una playa en Cartagena por policías, quienes le dijeron que ese espacio pertenecía a un hotel

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis Díazcumpleaños

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.