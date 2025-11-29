Esposa de Luis Díaz lució costosa cartera en partido del Bayern Múnich; supera los $100 millones

A través de una de sus historias más recientes en Instagram, Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, dejó ver que acompañó al futbolista en su más reciente partido con el Bayern Múnich.

En la fotografía publicada se mostró en compañía de sus dos hijas y sobresalió por su outfit y selección de prendas de diseñador que, de manera constante, se roban la atención en internet debido a sus elevados precios.

Esposa de Luis Díaz presumió costoso bolso a través de sus redes sociales. | Foto: Instagram @gera25ponce

En esta ocasión, Gera presumió un bolso Hermés en tono rojo y diseño Kelly, una de las referencias más icónicas de la marca y que, actualmente, es considerada uno de los artículos de lujo más deseados en el mercado de la moda.

¿Cuál es la importancia del Hermés Kelly en el 2025?

Actualmente, esta pieza de lujo se mantiene como uno de los artículos más deseados por los amantes de la moda, pues combina la historia de la marca, el trabajo a mano de artesanos y las tendencias que se generan por medio de las redes sociales.

La cartera se ha convertido en un sinónimo de estatus, pues no cualquiera puede adquirirlo, así cuente con la capacidad económica para hacer su compra.

Para obtener un Kelly, es necesario tener un historial de compra dentro de la marca, es decir, haber adquirido varios artículos hasta que el vendedor considere que es merecedor del accesorio.

Según expertos en marcas de lujo, la fabricación de este bolso dura aproximadamente 20 horas y una única persona es la encargada de realizar cada pieza.

Además, no corresponde o se asocia con modas pasajeras, pues su diseño versátil permite que se acople a distintos estilos y gustos en cada una de las estaciones del año, por lo que se mantiene vigente y es una pieza ideal para los coleccionistas.

Su exclusividad y la dificultad de su compra hacen que su valor económico sea cada vez mayor, pues es una de las piezas que más se mueve en el mercado de segunda mano y la moda circular.

¿Cuánto cuesta el bolso que lució la esposa de Luis Díaz?

Según se registra en la plataforma oficial de Fatfech, compañía que conecta a compradores con artículos de moda de lujo, la cartera Hermés Kelly tiene un costo de 142.643.635 pesos colombianos.

Esta es una de las bolsas de lujo que hace parte del closet de la esposa de Luis Díaz. | Foto: Captura Farfetch

Algunas de sus características son: