Las deslumbrantes imágenes con las que la esposa de Luis Díaz cautivó en redes; el jugador reaccionó

Geraldine Ponce llegó al altar con Luis Díaz el pasado mes de junio. Sin embargo, llevan juntos varios años, por lo que los seguidores del famoso jugador de fútbol se han encariñado con ella y están atentos a cada una de las publicaciones y actualizaciones que comparte por medio de sus redes sociales.

Actualmente, suma casi 800.000 seguidores en Instagram, quienes la llenan de halagos en la sección de los comentarios de cada uno de los posts que realiza.

La esposa del extremo izquierdo recibió elogios en redes sociales. | Foto: Instagram @gera25ponce

Normalmente, Gera suele brillar por su gusto por la moda y las prendas de diseñador, las cuales son características de sus outfits, pues siempre llama la atención por su estilo y, sobre todo, por el valor económico de sus piezas y accesorios.

Sin embargo, en su más reciente aparición en la red social de Meta, la esposa de Luis Díaz se mostró con un look mucho más fresco y relajado a lo acostumbrado, pues lució la nueva edición de la camiseta oficial de la Selección Colombia para la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se disputará entre los territorios de Estados Unidos, México y Canadá.

“¿Con Dorian? Nooo, con Gera y la camiseta más top”, escribió la figura de redes sociales.

Como es costumbre, miles de fanáticos de Geraldine se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y resaltaron su belleza natural, además de mostrarse emocionados por verla portar la camiseta que usará el guajiro en los partidos del importante evento deportivo.

“La esposa del comandante del barco”; “La primera dama del futbol colombiano”; “Dándola toda”; “La reina de Colombia”; “La princesa de nuestro crack”; “Espectacular, Gera. Te ves apoteósica, yo quiero una, ¿me la regalas?”; “El amor de Luchito. Divina esta reina”; “Te ves divina, me fascina, como siempre apoyando de Lucho y a la Tricolor, eres la mejor” y “Qué niña tan bella y tan espectacular, la mejor compañera para el 14″, son algunas de las palabras que se leen.

Sin embargo, uno de los comentarios que llamó la atención fue el del propio Luis Díaz, quien no dudó en publicar algunos emojis mostrando el gran cariño y amor que le tiene a la madre de sus dos hijas.

El jugador de la Selección Colombia reaccionó a la más reciente fotografía publicada por su esposa. | Foto: Captura Instagram @gera25ponce

La canción que Geraldine Ponce le dedicó a Luis Díaz

En una de sus más recientes historias, publicada después del último partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich, Gera compartió un video con el deportista mientras estaban a la esperada de un vuelo hacia la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Además, aprovechó la oportunidad para cantarle una canción de Aria Vega, llamada Ay mamá (mi tiburón) la cual, menciona al deportista en una de sus estrofas.