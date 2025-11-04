Seguidores de Luis Díaz captaron llamativo detalle en la celebración de cumpleaños de su hija

Luis Díaz, uno de los jugadores de fútbol más importantes de la Selección Colombia, sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al publicar una serie de fotografías en las que se puede ver a Roma, su hija mayor, en la celebración de su cumpleaños número cuatro.

Con unas tiernas palabras el extremo izquierdo del Bayern Múnich, mostró la alegría de ver crecer a la pequeña y dejó saber la importancia que tiene en su vida.

“Feliz cumpleaños, mi niña grande. Dios te bendiga siempre. Te amo con todo mi corazón”, escribió el guajiro.

Por otro lado, Geraldine Ponce, con quien contrajo matrimonio en el mes de junio de 2025, hizo su respectiva publicación y confesó cómo su llegada le dio un giro a su vida y la motivó a ser una mejor persona.

“Hija de mi vida. No sé en qué momento pasaron ya 4 años. ¡Dios mío! Eres mi mayor bendición. Desde que llegaste, mi vida tuvo un antes y un después. Me siento tan orgullosa de ti, de esa niña tan amorosa y de corazón tan noble".

Confesó que es una de sus motivaciones y de manera constante se preocupa por darle las mejores oportunidades en cuanto a su aprendizaje, crecimiento y desarrollo.

“No tengo palabras para expresar todo lo que siento ni todo lo que quisiera decirte. Solo le pido a Dios que siempre seas una niña feliz, con ese corazón puro y lleno de luz. Te amo más que a mi propia vida. Gracias por enseñarme tanto cada día, mi pequeña gran bendición”.

Como era de esperarse, algunos de los más fieles seguidores de la pareja, se manifestaron por medio de los comentarios y compartieron especiales palabras para la pequeña, quien suele acompañar a su padre en la mayoría de los encuentros deportivos en los que es convocado.

La pareja dedicó emotivas palabras en el cumpleaños número 4 de su hija Roma. | Foto: Instagram @gera25ponce

En estos resaltaron algunos detalles con respecto a la crianza y decisiones importantes con respecto a las niñas y muchos les aplaudieron por sus elecciones.

“Qué familia tan linda, me encanta”; “A pesar de todo el dinero que tienen, no son personas ostentosas, por eso es que les va bien en todo lo que hacen”; “Me encanta que realmente es una fiesta de niños, muchas veces los famosos hacen celebraciones que los niños no disfrutan, solo por llamar la atención” y “Me encanta como Geraldine viste a estas niñas, con prendas adecuadas para su edad, muy bien”, son algunas de las palabras que se leen.

