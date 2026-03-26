Así fue la captura de Yailin ‘La Más Viral’ por posesión de armas en República Dominicana

La cantante urbana Jorgina Lulú Guillermo Díaz, conocida internacionalmente como Yailin ‘La Más Viral’, fue detenida el pasado martes 24 de marzo durante un operativo de control en Santo Domingo Este, República Dominicana. La artista, de 23 años, fue interceptada por las autoridades mientras se movilizaba en un vehículo de alta gama, lo que derivó en el hallazgo de armamento no declarado.

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De acuerdo con los reportes oficiales de la Policía Nacional de República Dominicana, la intervención tuvo lugar en la calle Aris Azar. Agentes policiales detuvieron el vehículo en el que viajaba la intérprete de ‘Chivirika’ junto a otras dos personas, cuyas identidades no han sido reveladas hasta el momento por las instituciones pertinentes.

Lo que inició como una inspección de rutina en el marco de los controles de seguridad ciudadana derivó en una detención inmediata tras la revisión del interior del automóvil. Según el informe preliminar, los uniformados detectaron la presencia de elementos que infringen las normativas locales sobre el control de armas y municiones.

🚨 Nuevamente en el ojo del huracán



La artista Yailin La Más Viral vuelve a generar controversia, esta vez tras ser detenida en un destacamento de Santo Domingo Este.



Según informaciones, habría sido encontrada con dos pistolas ilegales, lo que ha desatado un nuevo escándalo.… pic.twitter.com/We1ZrLqjOx — Franchesca Castillo 🇩🇴 (@franchiscastill) March 24, 2026

Detalles del armamento incautado

El reporte policial especifica que durante la requisa se hallaron dos armas de fuego de distinto calibre y funcionalidad:

Pistola Glock 19 (Quinta Generación): esta pieza contaba con un selector de disparo (dispositivo que permite ráfagas automáticas), un cargador y dos cápsulas.

esta pieza contaba con un selector de disparo (dispositivo que permite ráfagas automáticas), un cargador y dos cápsulas. Pistola marca Zoraki: yn arma corta que venía equipada con su respectivo cargador y cinco cápsulas adicionales.

Tras el hallazgo, la Policía Nacional procedió a la incautación inmediata del material y al traslado de la artista a una dependencia judicial para iniciar el proceso de registro y custodia.

Actualmente, el caso se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio Público. Las autoridades dominicanas han confirmado que la investigación está en una “fase activa” para determinar la procedencia legal de las pistolas y verificar si alguna de las personas presentes en el vehículo contaba con los permisos de porte exigidos por la ley dominicana.

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El arresto de Yailin ha generado un fuerte impacto en las redes sociales, no solo por su relevancia actual en la música, sino por las inevitables comparaciones con sucesos previos en su entorno personal. En 2016, su expareja y padre de su hija, el puertorriqueño Anuel AA, enfrentó un proceso similar por posesión ilegal de armas de fuego, lo que resultó en una condena de 30 meses de prisión.

Hasta el momento, ni el equipo legal de la artista ni sus allegados han emitido un comunicado oficial. La situación jurídica de la cantante urbana sigue en vilo mientras se completan las diligencias que definirán si enfrentará cargos formales por violación a la ley. Mientras tanto, Yailin permanece a la espera de la audiencia en la que se determinarán las medidas correspondientes.