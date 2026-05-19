Dos ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en Japón luego de que uno ingresara sin permiso al área de monos del zoológico de Ichikawa, en las afueras de Tokio, en un incidente que es investigado por las autoridades locales.

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El incidente que generó la intervención inmediata del personal del parque y, posteriormente, de la policía local.

Según la información confirmada por la Policía de Ichikawa y reportada por agencias internacionales como AFP, CBS News y medios japoneses, el hecho ocurrió el 17 de mayo de 2026 alrededor de las 10:50 a. m., hora local.

Uno de los hombres, un estudiante universitario de 24 años, habría saltado una valla de seguridad y caído en un foso seco que rodea el hábitat de los monos.

El segundo individuo, de 27 años y quien se identificó como cantante, permanecía fuera del recinto y, presuntamente, grabó el incidente con un teléfono móvil.

Zona del recinto del mono Punch en el zoológico de Ichikawa, escenario del incidente que terminó con dos estadounidenses detenidos. Foto: Foto: X @EuroPostAgency

El zoológico alberga a Punch, un macaco japonés que ganó notoriedad internacional tras volverse viral en redes sociales por su comportamiento y por imágenes difundidas por el propio parque.

Durante el ingreso no autorizado, los animales se mostraron alterados y se dispersaron dentro del recinto. Aunque las autoridades del zoológico informaron posteriormente que no se detectaron lesiones ni anomalías en su estado de salud.

Las autoridades japonesas han señalado que ambos hombres fueron detenidos por el personal del zoológico antes de ser entregados a la policía local.

De acuerdo con la investigación preliminar citada por varios medios, los sospechosos enfrentan cargos relacionados con “obstrucción forzosa de la actividad comercial”. Una figura legal utilizada en Japón en casos en los que una acción interfiere con el funcionamiento normal de un establecimiento.

Tras el incidente, la administración del zoológico anunció que reforzará sus medidas de seguridad.

Esto incluye la ampliación de áreas restringidas y el aumento de patrullas internas, además de evaluar restricciones adicionales a la grabación de contenido dentro de las instalaciones.

🐒 Dos ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en el zoológico de Ichikawa, Japón, tras irrumpir en el recinto de #Punch, el famoso macaco viral.



Uno escaló una valla de 1.5 m disfrazado con traje azul y máscara de emoji amarillo, mientras el otro grababa. El personal del… pic.twitter.com/jc2Yu7jH7B — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) May 19, 2026

El caso sigue bajo investigación mientras las autoridades refuerzan la seguridad del zoológico y evalúan posibles cargos adicionales contra los implicados.

El caso generó atención internacional por el comportamiento de los visitantes y el impacto de la viralidad de animales en redes sociales en la afluencia a zoológicos.