Tabla de posiciones de Premier League: Manchester City coronó al Arsenal, con una fecha por jugar

Arsenal se coronó campeón de Premier League 2025/2026, luego del empate de Manchester City durante este martes ante Bournemouth.

A pesar de intentarlo hasta el último instante del partido, el conjunto ciudadano no logró ganar para forzar la definición del título al próximo fin de semana.

Con el punto sumado por los del Guardiola, la diferencia de cuatro puntos hizo inalcanzables a los dirigidos de Mikel Arteta, quienes en la jornada final jugarán ante Crystal Palace sin ninguna presión.

En Inglaterra los gunners toman el relevo del Liverpool, ganador de la anterior edición de la Premier.

La consecución del título este martes concede a los hombres de Arteta la posibilidad de centrarse exclusivamente en la final de la Liga de Campeones que disputarán el sábado 30 de mayo ante el PSG en Budapest, aunque antes visitarán al Crystal Palace en un partido ya sin nada en juego.

El club de Londres no conquistaba la Premier desde hace 22 años, en la época de los Invencibles de Arsène Wenger, con Henry, Robert Pirès o Patrick Vieira, que cosecharon el título sin haber perdido un solo partido.

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Después de terminar segundos en las últimas tres temporadas, los Gunners por fin han cruzado el río para poner fin a una sequía de títulos de seis años.

Arsenal acariciaba el trofeo desde el lunes merced a una poco convincente victoria por 1-0 sobre el ya descendido Burnley, que le dejó cinco puntos por encima del City.

Los Gunners, que han marcado el ritmo durante la mayor parte de la temporada, se recuperaron desde la derrota ante el City el mes pasado, encadenando cuatro victorias consecutivas en liga sin encajar un solo gol.

El City tenía que ganar para llevar la lucha por el título hasta la última fecha, pero los Cherries de otro técnico español, Andoni Iraola, ampliaron su racha de 17 partidos de liga sin perder, una serie que les ha asegurado boleto para competición europea por primera vez en su historia.

El lunes, apenas 48 horas después de completar un doblete de copas nacionales con la victoria sobre el Chelsea en la final de la FA Cup, el City se vio sacudido por numerosos rumores que aseguraban que el entrenador Pep Guardiola se marchará al final de la temporada, tras una década al frente del banquillo del Etihad.

Pep Guardiola se irá de Manchester City siendo campeón de FA Cup. Foto: AFP

La victoria en Wembley el sábado aseguró el vigésimo trofeo de la gloriosa etapa de Guardiola. Pero el DT catalán no podrá añadir otro más a sus seis títulos de la Premier League cuando el Aston Villa visite el Etihad el domingo, en el que se espera sea su último partido al frente del equipo.

Guardiola le dedicó unas palabras al DT de Arsenal, quien fuese su pupilo durante años en los que dirigieron juntos al City.

“¡Felicidades Arsenal, Mikel Arteta, su equipo, el personal de apoyo, todos los jugadores, aficionados por esta Premier League...¡se lo merecen!”, fue lo manifestado por el español a su colega por la obtención de la Premier.

*Con información de AFP.