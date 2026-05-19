¿Cómo conseguir la lámina de Neymar para el álbum del Mundial 2026? Panini le tiene solución

Neymar fue la gran sorpresa en la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026. El capitán de Santos convenció a Carlo Ancelotti y entró a última hora en la lista de 26 jugadores, dejando por fuera a João Pedro (Chelsea).

Con esto salió João Pedro por quedarse fuera del Mundial 2026: Neymar fue llevado en su lugar

La reacción de Neymar tras ser convocado por Brasil al Mundial 2026: amigo cercano lo grabó

Millones de hinchas en todo el planeta estuvieron pendientes de la transmisión en vivo a través del canal oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), donde Ancelotti habló y explicó las razones de su decisión.

Ahora el problema es para los ejecutivos de Panini, que dejaron a Neymar por fuera del álbum oficial pensando que no iba a ser convocado por Brasil.

La empresa italiana todavía no se ha pronunciado sobre la ausencia del astro brasileño; sin embargo, tiene una solución que ha aplicado en mundiales pasados.

Pack de actualización: qué es, cómo funciona y cuándo saldría

Para conseguir la lámina de Neymar, los coleccionistas tendrán que esperar hasta el lanzamiento del pack de actualización, en el que están incluidos aquellos futbolistas que entraron a última hora en la convocatoria.

En el Mundial de Catar 2022, por ejemplo, salió un paquete de 80 láminas (79 + 1 gratis) que incluía jugadores de distintas selecciones clasificadas. Al respaldo de cada figura no se suele poner un número, sino el nombre del jugador no convocado al que se debe reemplazar.

Portugal presentó su convocatoria oficial para el Mundial 2026: temible rival de Colombia

En este caso hay tres opciones en el álbum donde se puede ubicar a Neymar: en el lugar de João Pedro o de los lesionados Rodrygo y Estêvão.

En el pack de actualización del Mundial 2022 salieron jugadores como Paulo Dybala (Argentina), Ousmane Dembélé (Francia), Jamal Musiala (Alemania) y Joao Félix (Portugal), entre otros.

Teniendo en cuenta que la totalidad de las convocatorias no se conocerá hasta el 1 de junio, el pack de actualización podría salir en el transcurso del Mundial o incluso cuando se haya disputado la final.

Neymar vuelve a la selección para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Lo cierto es que Panini está recibiendo miles de comentarios por parte de coleccionistas en todo el mundo, pidiendo a gritos la lámina de Neymar. Esos reclamos podrían acelerar la salida del sticker más codiciado tras la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026.

La presencia del astro brasileño ha sido todo un acontecimiento para el fútbol, al punto que su reacción a la lista de Ancelotti tiene más de 12 millones de reproducciones en redes sociales.

Neymar estuvo viendo la transmisión acompañado por su familia, amigos y seres queridos. Cuando apareció su nombre en la pantalla, se cubrió el rostro con las manos y derramó algunas lágrimas.