En la décima salida del Giro de Italia 2026, los colombianos tuvieron una jornada mixta en una de las condiciones que menos favorecen a nuestros escarabajos. No obstante, Egan Bernal mantuvo sus aspiraciones en la general tras una contrarreloj bastante positiva, debido al ritmo que imprimió y al compromiso que demostró a lo largo de la jornada.

Se apretó la clasificación general del Giro de Italia: Egan Bernal quedó feliz en la contrarreloj

El hombre del Netcompany Ineos logró hacer el recorrido de Viareggio a Massa (42 km) en menos de 50 minutos, un tiempo que mostró que aún hay piernas y energía en la humanidad de un Egan que sufrió en la alta montaña durante la primera semana.

Exactamente, el campeón nacional de ruta completó el trazado en 49 minutos y 40 segundos. Con este resultado, Bernal sigue en el top 20 de la general y no le pierde la mira a rivales como Hindley, Storer, Gee o Pellizzari en esa lucha por el top 5 de la carrera.

MASSA, ITALY - MAY 19: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team competes during the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 10 a 42km individual time trial stage from Viareggio to Massa / #UCIWT / on May 19, 2026 in Massa, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) Foto: Getty Images

Sin embargo, el resultado de su compañero Thymen Arensman (47 minutos y 47 segundos) lo va a dejar como el segundo hombre en la escuadra británica; por ende, su lucha podría enfocarse ahora en encontrar un triunfo de etapa, más que un alto puesto en la general.

Egan se mostró contento por su cadencia el día de hoy, debido a que su potencia física fue acorde a lo que preveía en la previa de la carrera (a diferencia de lo visto en Blockhaus, por ejemplo). Adicionalmente, logró un top 25 en una de las pruebas que menos le favorecen, lo cual es loable viendo su estado de forma en el último lustro.

Por su parte, el corredor del Movistar Team, Einer Rubio, terminó fuera del top 100, con una contrarreloj bastante mesurada, con un tiempo de 53 minutos y 29 segundos, una diferencia de más de 7 minutos contra el ganador de la etapa, Filippo Ganna. Esto no representa algo negativo para el corredor, debido a que su carrera se basa en ser segunda espada de Enric Mas y buscar en la fuga alguna oportunidad de victoria de etapa.

MASSA, ITALY - MAY 19: Einer Rubio of Colombia and Team Movistar competes during the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 10 a 42km individual time trial stage from Viareggio to Massa / #UCIWT / on May 19, 2026 in Massa, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) Foto: Getty Images

El corredor de Chíquiza tendrá su verdadera oportunidad de destacar en la general hasta la Vuelta a España, la última grande del año. Además, formará parte de la plantilla de los ‘telefónicos’ para el Tour de Francia. Espera así convertirse en el primer corredor latinoamericano en correr las tres grandes en un solo año.

La acción continuará el día miércoles en una etapa de media montaña entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, que tendrá una distancia de 168 km.