Clasificación general del Giro de Italia - etapa 8: así quedó Egan Bernal tras llegar pegado a Eulálio

Este sábado, 16 de mayo de 2026, se corrió la etapa 8 del Giro de Italia. Fue un recorrido de 156 kilómetros entre Chieti y Fermo, catalogado como media montaña, y que quedó en manos del ecuatoriano Jhonatan Narváez (UEX) con un tiempo de 3:27:26.

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Detrás de Narváez apareció Andreas Leknessund (UXM) a 32 segundos de Narváez. Tercero del día cerró otro noruego, Martin Tjotta (UXM), a 42 segundos del vencedor.

Se vio que el colombiano Egan Bernal logró llegar a la par junto al líder del Giro de Italia, Afonso Eulálio. El portugués sigue siendo el portador de la maglia rosa.

Así las cosas, Egan se mantiene en el puesto 15 de la clasificación general a 6:18 de Eulálio.

Clasificación de la etapa 8 en el Giro de Italia

1. Jhonatan Narváez (ECU/UAE Emirates-XRG) - 3:27:26

2. Andreas Leknessund (NOR/Uno-X Mobility) a 0:32

3. Martin Tjotta (NOR/Uno-X Mobility) a 0:42

4. Guillermo Thomas Silva (URY/XDS-Astana) a 0:44

5. Lorenzo Milesi (ITA/Movistar) a 0:44

6. Christian Scaroni (ITA/XDS-Astana) a 0:48

7. Corbin Strong (NZL/NSN Cycling) a 0:55

8. Juan Pedro López (ESP/Movistar) a 0:55

9. Wouter Poels (NED/Unibet Rose Rockets) a 0:58

10. Markel Beloki (ESP/EF Education-EasyPost) 1:00

Clasificación general del Giro de Italia: Afonso Eulálio sigue líder

1. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) - 34:28:42

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 3:15

3. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 3:34

4. Christian Scaroni (ITA/XDS-Astana) a 4:18

5. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 4:23

6. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 4:28

7. Ben O’Connor (AUS/Jayco-AIUla) a 4:32

8. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 4:56

9. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 5:07

10. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 5:11

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15 Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 6:18

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