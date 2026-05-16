Natalia Linares llena de júbilo a Colombia: plata en su estreno en la Liga de Diamante

Brillante estreno de la colombiana Natalia Linares en la Liga Diamante 2026. Este sábado, 16 de mayo, acabó segunda y ganó la medalla de plata en salto largo, logrando 6.78 metros. La estadounidense Monae Nichols se hizo con el triunfo (oro) tras alcanzar 6.89 metros.

Natalia acabó superando a Alexis Brown (Estados Unidos) quien obtuvo un salto de 6.75 metros. Fue parejo, pero la colombiana alcanzó a hacerse con la medalla de plata, llevándose todos los aplausos.

El Instituto de Recreación y Deportes de Bogotá destacó lo hecho por Natalia Linares, y recordó a los otros atletas colombianos que han participado en el evento. Nombres como el de Catherine Ibargüen, Flor Denis Ruiz y Anthony Zambrano alargan la lista.

¡Natalia, espectacular! La deportista del #EquipoBogotá, Natalia Linares, tuvo un sensacional estreno en la Liga Diamante 2026, al ser segunda y ganar medalla de plata en salto largo, en la I Parada, disputada en Shangai, China. 🔥🔥



Natalia saltó 6.78 metros, escoltó a la… pic.twitter.com/ErUFnvgPPB — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) May 16, 2026

Orgullo colombiano: Natalia Linares consigue la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos

Los ojos del mundo sobre la Liga de Diamante

Con unas semanas de retraso, la Liga de Diamante comenzó por fin este sábado en Keqiao, cerca de Shanghái (China) con la estrella de la garrocha Armand Duplantis como cabeza de cartel de la competición más prestigiosa del atletismo.

Armand Duplantis en la Liga de Diamante. Foto: Getty Images

Si el mes de abril estuvo marcado por los grandes maratones en ruta, con la simbólica barrera de las dos horas derribada en Londres por el keniano Sabastian Sawe, mayo señala el regreso de la pista con los primeros grandes mítines internacionales.

La primera etapa del circuito de la Liga de Diamante, inicialmente prevista para el 8 de mayo en Doha, fue aplazada debido a la guerra en Oriente Medio y será finalmente en Shanghái, el sábado, cuando la temporada comience de verdad.

El año pasado, los organizadores chinos tuvieron dificultades para ofrecer un buen cartel, ya que sufrieron la competencia directa del Grand Slam Track, que organizaba ese mismo fin de semana una de sus etapas en Florida.

Pero el nuevo circuito lanzado por Michael Johnson, que aspiraba a modernizar el atletismo con un formato inédito de competiciones, quebró al cabo de unos meses y los atletas regresaron, de buen grado o a regañadientes, a la tradicional Liga de Diamante.

*Con información de AFP