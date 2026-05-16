Robert Lewandowski se va del Barcelona: esta es la lista de equipos que lo quieren

La mañana de este sábado, 16 de mayo de 2026, arrancó movida en España. FC Barcelona anunció la salida de Robert Lewandowski, delantero polaco de 37 años que llegó al club blaugrana a mediados de 2022.

Lamine Yamal se burla del Real Madrid y desata polémica en España: una camiseta fue la razón

“Robert Lewandowski pondrá punto y final a su etapa como jugador del FC Barcelona a final de curso. Este domingo, en el Spotify Camp Nou, vivirá su último partido en casa ante el Betis, en una jornada de máxima emoción. El delantero polaco cierra un ciclo de cuatro temporadas como azulgrana en el que ha dejado huella con goles, liderazgo y una mentalidad competitiva ejemplar”, reza en el comunicado oficial del FC Barcelona.

Came as a star.

Leaves as legend.



Thank you, Robert Lewandowski, for every goal, every battle, and every magic moment wearing these colours. Culer forever. 💙❤️ pic.twitter.com/5o35b4NuF3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 16, 2026

¿Por qué se marcha Robert Lewandowski del Barcelona?

Era un tema constante, entre la prensa deportiva internacional, en los últimos días. El contrato de Lewandowski con Barcelona acaba en el próximo mes de junio, y se especulaba que no habría renovación. Hoy, ya es oficial.

“En total, el polaco se marcha con 119 goles en 191 partidos, siendo el decimocuarto máximo goleador de la historia del Barça”, remarca el club culé en su comunicado oficial.

Lamine Yamal celebrando un gol junto a Robert Lewandowski en FC Barcelona. Foto: AP

Lista de equipos que quieren a Robert Lewandowski

Desde mediados de abril se vienen filtrando una importante cantidad de equipos que quieren hacerse con los servicios del delantero de 37 años. Se habla de países como Italia, Estados Unidos y hasta Inglaterra.

Mundo Deportivo reportó el interés de los siguientes cinco clubes en Lewandowski:

Juventus (Serie A)

Milán (Serie A)

Liverpool (Premier League)

Chelsea (Premier League)

Chicago Fire (MLS)

Por ahora son solo rumores, pero con el pasar de las semanas habría noticias sobre el futuro del experimentado jugador. Negociará como agente libre la vinculación a su siguiente equipo como profesional.

Cabe recordar que apenas acabe la temporada del FC Barcelona, Robert Lewandowski tendrá un tiempo de descanso. Esto porque asoma el Mundial 2026, entre junio y julio, pero su Selección de Polonia se quedó por fuera de la cita orbital.

Barcelona acaba siendo el séptimo club de su carrera hasta ahora. Antes, vistió los colores, en Polonia, de Delta Varsovia, Legia de Varsovia ll, Znicz Pruszków, Lech Poznań. Ya en Alemania defendió al Borussia Dortmund y al Bayern Múnich, antes de arribar a España y vestirse como blaugrana.

La etapa de Robert Lewandowski en Bayern Múnich también es recordada e histórica. Foto: Getty Images

“Más allá de los goles y de los títulos, el delantero polaco deja una huella imborrable tanto en Montjuïc como en el Spotify Camp Nou. Su celebración, juntando los puños delante del pecho, ya es legendaria. Ahora, después de completar esta etapa como azulgrana, Lewandowski se despide del FC Barcelona habiendo sido uno de los grandes nombres de los últimos años”, cierra Barcelona en su comunicado.