Lamine Yamal se burla del Real Madrid y desata polémica en España: una camiseta fue la razón

La euforia se apoderó del FC Barcelona tras la obtención de LaLiga 2025-2026. Los culés se proclamaron campeones tras vencer 2-0 al Real Madrid, el pasado 10 de mayo, en el Camp Nou y ante miles de hinchas blaugranas que celebraron por todo lo alto.

Ahora bien, en la rúa del Barcelona, donde los jugadores de dicho equipo van en un autobús, por las principales calles de la ciudad, celebrando la obtención de uno o varios trofeos importantes, se dio un hecho polémico y que tiene a Lamine Yamal en el centro de la polémica.

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Lamine Yamal con una camiseta: “Gracias a Dios no soy madridista”

En la rúa del Barcelona estaba Lamine Yamal, genio y figura del equipo que dirige el técnico Hansi Flick. El jugador de la Selección de España mostró una camiseta con el mensaje “Gracias a Dios no soy madridista”.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos de los aficionados del Madrid opinaron al respecto en redes sociales, señalando al joven Lamine, quien se espera que juegue el Mundial 2026, al servicio de España, con 18 años.

Yamal es una joya 100% hecha en Barcelona. Procedente de La Masia, y con la idiosincrasia blaugrana casi que en sus venas, soltó una burla con la mencionada camiseta, que quedó captada en video y que le da la vuelta al mundo.

Un semana para el olvido en Real Madrid

Y para acabar de completar, la cargada de Lamine Yamal es como una estocada final para Real Madrid. La casa blanca vivió una de las peores semanas de sus últimos años entre lesiones, polémicas, el clásico y más.

Haber perdido el clásico ante Barcelona fue solo la punta del iceberg; en realidad, fue la confirmación de que se espera un revolcón completo en Real Madrid para la siguiente temporada. Incluso, rumores de la prensa internacional afirman que José Mourinho podría ser, de nuevo, el entrenador merengue.

El 2-0 ante Barcelona acabó sentenciado el subcampeonato liguero para Real Madrid, que también quedó fuera de la Champions League, la Copa del Rey y quedó subcampeón de la Supercopa de España, a inicios y justamente contra el elenco culé.

Real Madrid afrontó una de las peores semanas en los últimos años: peleas, lesiones y perder un clásico, contra Barcelona, que sentenció LaLiga a favor de los culés. Foto: Getty Images

Pero sin lugar a dudas la gran polémica entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tiene al Real Madrid con los focos encima. Eso desata incertidumbre sobre cómo está la interna del equipo, se dio previo al clásico, y se suma a un año casi para el olvido en una institución que se acostumbró a ser ganadora temporada tras temporada.