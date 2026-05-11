Mundial 2026: FIFA anuncia el parche especial que usarán Luis Díaz, Lamine Yamal y Michael Olise

Aunque el Mundial es el evento deportivo más visto en todo el planeta, la FIFA no quiere perder audiencia y por eso intenta traer novedades en cada edición que se aproxima.

En los últimos días se anunció, por ejemplo, el fin del contrato con Panini y la llegada de Fanatics como nuevo encargado de los artículos coleccionables a partir de 2031.

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En ese comunicado soltaron lo que ya era un secreto a voces revelado por la prensa internacional: los jugadores debutantes en el Mundial 2026 usarán un parche especial que los reconozca como tal.

En esa lista hay nombres de primer nivel como Luis Díaz, Lamine Yamal, Michael Olise, Erling Haaland y varios más que tendrán su primera experiencia en la Copa del Mundo de este año, que contará con 48 selecciones participantes.

Luis Díaz, delantero y referente de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

“Un ejemplo de las innovaciones de producto que se ofrecerán a los aficionados en el marco de esta nueva colaboración es el codiciado programa de parches de camisetas de jugadores, que incluye parches de debut, y que se incorporará a las tarjetas coleccionables de fútbol a partir de 2031″, apunta el comunicado de la FIFA.

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De acuerdo a DAZN, el parche es una idea traída de los deportes norteamericanos, donde se suele destacar a aquellos debutantes (o rookies) que están jugando su primer partido en el torneo.

Eso quiere decir que Luis Díaz tendría el parche especial en el partido de la Selección Colombia contra Uzbekistán, programado para el 17 de junio a las 9:00 de la noche (hora de Colombia) en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

En esa lista también caben otros jugadores de la Tricolor que todavía no han jugado mundiales, como es el caso de Richard Ríos, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Jhon Arias y Luis Javier Suárez, entre otros.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

Ahora mismo solo falta un mes exacto para que empiece a rodar la pelota en el Mundial 2026. El partido de inauguración será entre México y Sudáfrica, el día 11 de junio a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

Ese día habrá un show especial de inauguración que contará con la presencia de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

En el primer partido de Estados Unidos y Canadá también habrá presentaciones musicales, aunque el evento principal será en el Estadio Azteca.

Cabe recordar que en esta edición hay tres países anfitriones y la cantidad de partidos en total se elevó a 104.