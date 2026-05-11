James Rodríguez sacó la magia: lo marcaron entre tres y se inventó una jugada de lujo en la MLS

James Rodríguez jugó el mejor partido de su paso por Minnesota United. El volante cucuteño entró a los 63 minutos del partido contra Austin FC, dio dos asistencias y fue elegido como la figura del compromiso.

James Rodríguez se pronuncia oficialmente y desmiente rumores sobre su retiro: “Para ganar vistas y likes”

Solo seis minutos después de haber ingresado, James agarró el balón por la banda izquierda y soltó un centro bombeado que Anthony Markanich mandó de cabeza al fondo de las redes.

Minnesota se tomó confianza y confirmó la remontada con una genialidad del capitán de la Selección Colombia, que recibió la pelota dentro del área marcado por tres rivales y sacó uno de sus trucos para habilitar a Joaquín Pereyra.

El argentino solo tuvo que abrir el pie para decretar el 2-1 parcial a favor de los visitantes.

Desafortunadamente, Austin FC reaccionó rápido y empató las cosas con un gol de Christian Ramírez al minuto 79.

Este empate deja a Minnesota United en el quinto lugar de la conferencia oeste con 21 puntos, a ocho del líder San José Earthquakes, mientras que Austin es décimo en la misma zona con 18 puntos luego de 12 partidos disputados.

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La próxima cita para James Rodríguez será este miércoles recibiendo a Colorado Rapids en condición de local. Según múltiples informes desde Estados Unidos, este será el último partido del ‘10′ antes de unirse a la concentración de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

En ese orden de ideas, James se perderá los últimos dos partidos de Minnesota en el campeonato local y será el primero en ponerse bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

James Rodríguez celebra junto a sus compañeros en el partido de Austin FC vs. Minnesota United. Foto: MLS via Getty Images

Las declaraciones de James Rodríguez

Luego del empate (2-2) contra Austin FC, James Rodríguez habló para los micrófonos de Apple TV y desmintió las versiones sobre su retiro.

“No sé quién dijo eso, creo que fue en Colombia por ganar views, por ganar likes, vistas. Creo que se deben informar un poco más de todas esas cosas; el único que va a saber hasta dónde quiere jugar, pienso que soy yo. Y en su día, creo que yo lo voy a decir, con mucho tiempo antes, pero creo que ahora me quedan un par de años más“, apuntó el colombiano.

James apuntó que se unirá a la Selección Colombia el próximo 17 de mayo. “Obviamente, quiero pensar en lo que viene, tengo cierta edad y tengo que pensar en todo lo que viene, que creo que va a ser bueno. Y como dije antes, día a día entreno bien, cuido el cuerpo bien, de muy buena manera para eso. Así me den 30, 40 minutos o todo el partido, tengo que estar listo”, dijo.

Sobre su partidazo con dos asistencias, agregó: “Para todas estas cosas entreno yo, yo me entreno bien, siempre doy día a día todo lo que yo tengo y, bueno, cuando entras a este tipo de minutos, tienes que estar listo, así te den 20, 30, 40 minutos“.