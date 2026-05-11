Pico y placa en Medellín: así cambiará la rotación de la medida entre el 11 y 15 de mayo de 2026

Medellín se ha consolidado como una de las ciudades más relevantes de Colombia, lo que trae consigo una alta circulación vehicular que, en muchas ocasiones, genera grandes complicaciones para sus habitantes.

Estos son los accesorios que pueden evitar costosos daños en el chasis de su moto

Con el fin de mitigar esta situación, una de las estrategias más antiguas y efectivas ha sido la implementación del pico y placa, una medida que busca reducir la congestión en las principales arterias viales de la ciudad.

Además de mejorar la movilidad, esta regulación también fomenta el uso del transporte público, lo que representa ingresos adicionales para la ciudad y una disminución en los niveles de contaminación.

Para llevarlo a cabo, la Alcaldía establece horarios y condiciones específicas que limitan el tránsito de automóviles particulares, motocicletas y taxis en distintos puntos de la capital antioqueña.

La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad. Foto: Secretaría de Movilidad Medellín.

En el caso de las motos, la restricción se fija según el primer número de la placa, mientras que para los carros funciona con el último dígito. La rotación se realiza diariamente con el propósito de que todos los propietarios se vean afectados al menos una vez por semana.

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Movilidad, en lo que resta de esta semana la medida funcionará de la siguiente manera:

Vehículos particulares y motos:

Lunes 11 de mayo: 1 - 7

Martes 12 de mayo: 0 - 3

Miércoles 13 de mayo: 4 - 6

Jueves 14 de mayo: 5 - 9

Viernes 15 de mayo: 2 - 8

Rotación del pico y placa en Bogotá: así funcionará la medida desde el lunes 11, al 15 de mayo, en la capital

Taxis:

Lunes 11 de mayo: 0

Martes 12 de mayo: 6

Miércoles 13 de mayo: 2

Jueves 14 de mayo: 8

Viernes 15 de mayo: 4

En cuanto a los horarios, los carros particulares tendrán limitación entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., mientras que los taxis deberán cumplirla de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Existen, sin embargo, corredores exentos de la medida como la avenida Regional, Las Palmas, la vía al Occidente, así como los tramos de conexión de la avenida 33 y la calle 10. Tampoco aplica en los corregimientos.

Vigilancia del pico y placa de Medellín. Foto: Suministrada a SEMANA.

Cabe resaltar que los conductores que no respeten esta norma se exponen a una multa de $875.452, además de la inmovilización del vehículo.

Por tal motivo, las autoridades de tránsito insisten en la importancia de cumplir la medida y recuerdan que cualquier cambio o información adicional se puede consultar directamente en la página oficial de la Secretaría de Movilidad.