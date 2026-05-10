Vehículos
Impuesto vehicular en Bogotá: a los propietarios les quedan pocos días para pagar el tributo con descuento del 10 %
Los contribuyentes deben cumplir con los impuestos determinados por las entidades de la ciudad.
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10 de mayo de 2026 a las 10:57 a. m.
Conozca las fechas para el pago con y sin descuento. Foto: Montaje SEMANA | Getty Images/iStockphoto
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