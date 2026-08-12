Estos son los jugadores de América de Cali que sufrieron afectaciones por el terremoto: Iván Vélez lo confirmó

América de Cali fue uno de los clubes del fútbol colombiano que más tuvo afectaciones por el terremoto que azotó el suroccidente del país el pasado 10 de agosto en horas de la mañana. El gerente deportivo del Club, Iván Vélez, confirmó en Win Sports cuáles fueron los futbolistas que más tuvieron afectaciones tras el movimiento telúrico.

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En sus palabras, Iván Vélez confirmó que el delantero ecuatoriano Daniel Valencia y el volante venezolano Edson Tortolero sufrieron afectaciones en sus casas por el terremoto. La periodista Salomé Fajardo durante la charla agregó que el lateral Mateo Castillo también está en la lista de damnificados.

Además de la cuota internacional y el canterano rojo, Vélez comentó que el defensa colombiano Dany Rosero y el recién llegado como fichaje, Yhormar Hurtado, involucrado por un caso de supuesta alineación indebida en la Liga Betplay ante Inter de Bogotá y Boyacá Chicó, también están dentro de las víctimas.

El gerente deportivo agregó que a Yhormar Hurtado le pasó algo parecido a lo que se reportó sobre Ronaldo Pájaro, su colega de Deportivo Cali, que tuvo que saltar de una ventana y sufrió fracturas para poder salvar su vida. Pese a este complejo reporte, Iván Vélez generalizó un poco para dar una voz de aliento y aprte de tranquilidad, pues la gran mayoría del plantel está bien.

Nómina de América de Cali para la Liga BetPlay 2026-ll. Foto: Santiago Álvarez/Colprensa

Así como Valencia, Tortolero, Castillo, Rosero y Hurtado, Vélez agregó a Alex Escobar, mítico exfutbolista de América y asistente técnico de David González, que también sufrió averías en su vivienda tras el terremoto. En total, fueron cinco futbolistas y el AT del club vallecaucano que necesitan de ayudas y solidaridad.

Reporte desde el América de Cali

“Tres jugadores sufrieron situaciones en su casa: Daniel Valencia, Tortolero, Alex Escobar, el profe Ricardo y Dany Rosero, muchos jugadores con afectaciones en sus hogares. Yhormar también le pasó algo similar a lo de Ronaldo Pájaro, tuvo que saltar de un segundo piso; está bien, solo tiene algunos raspones”, dijo Iván Vélez en Win Sports.

"Tres jugadores sufrieron situaciones en su casa: Daniel Valencia, Tortolero, Alex Escobar, el profe Ricardo y Dany Rosero, muchos jugadores con afectaciones en sus hogares. Yhormar también le pasó algo similar a lo de Ronaldo Pájaro, tuvo que saltar de un segundo piso; está… pic.twitter.com/4G7DbGZMSt — Win Sports (@WinSportsTV) August 12, 2026

Cabe recordar que Cali fue una de las ciudades más golpeadas por el terremoto que tuvo epicentro en San José del Palmar (Chocó). Los clubes del FPC de todo el país han manifestado su mensaje de apoyo a las víctimas, entre ellos América de Cali, que además destinó logísticas y donaciones para las personas afectadas.

La Dimayor suspendió los partidos de la Liga BetPlay que estaban programados para esta semana, pero volverá desde el viernes 14 de agosto. Por obvias razones, el partido de América de Cali contra Fortaleza se encuentra suspendido.