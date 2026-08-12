El error con la proteína que dejó fuera a un participante favorito en MasterChef Celebrity 2026

La competencia culinaria de MasterChef Celebrity Colombia 2026 vivió una jornada decisiva en su más reciente entrega de eliminación.

‘MasterChef Celebrity 2026’: inteligencia artificial reveló quién sería el cuarto eliminado

Siete participantes portadores de delantal negro ingresaron a la cocina con el objetivo de asegurar un cupo y continuar en el programa: Víctor Tarazona, Virginia Lizcano, Sebastián Vega, Emmanuel Restrepo, Lina Tejeiro, Luciano D’Alessandro y Mariana Mozo. Tras la evaluación del jurado, la actriz llanera Lina Tejeiro quedó fuera de la competencia.

El reto de eliminación se estructuró bajo la modalidad de plato libre, con una duración de 60 minutos y despensa abierta para todos los concursantes en riesgo.

A pesar de la flexibilidad dada por la producción para la selección de ingredientes y recetas, la presión del tiempo y el nivel de exigencia técnica representaron un desafío complejo para el grupo.

Lina Tejeiro en 'MasterChef Celebrity 2026'. Foto: Canal RCN 'MasterChef Celebrity 2026'.

Durante el servicio, los jueces evaluaron la ejecución técnica, el balance de sabores y la complejidad de los platos presentados. Las mayores observaciones de la noche recayeron sobre la preparación de Tejeiro.

De acuerdo con el dictamen de los chefs evaluadores, el plato presentado por la actriz presentó una cocción insuficiente en la proteína, quedando la carne cruda, sumado a una propuesta gastronómica que fue calificada como demasiado sencilla para la etapa actual de la competencia.

La resolución del jurado generó momentos de notable emotividad en el estudio. Al confirmarse su salida, Lina Tejeiro manifestó su frustración por los errores cometidos en el plato final.

Durante la emisión, la participante compartió reflexiones sobre su experiencia personal reciente, haciendo referencia al estado de gestación del cual se enteró durante las etapas de grabación del programa y señalando que se prepara para afrontar una etapa fundamental en su vida personal.

Lina Tejeiro estaría teniendo problemas en MasterChef Celebrity Foto: x

La despedida de la actriz afectó a varios de sus compañeros de estación, destacándose la reacción visible del actor Emmanuel Restrepo, quien compartió una relación cercana con Tejeiro durante las semanas de grabación.

Previo a la emisión del episodio, análisis basados en tendencias de herramientas de inteligencia artificial y conversación en redes sociales apuntaban a la participante Virginia Lizcano como una de las concursantes con mayor probabilidad de abandonar la cocina en esta instancia.

Sin embargo, la ejecución práctica en la mesa de juzgamiento reconfiguró las proyecciones iniciales, demostrando que el desempeño directo ante el jurado sigue siendo el único factor determinante en las jornadas de eliminación.

Con la salida de Lina Tejeiro, el grupo de celebridades en contienda se reduce, elevando el nivel de exigencia para los participantes que continúan en la búsqueda del título de la temporada 2026.