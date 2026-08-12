Taliana Vargas responde a la agresión contra el alcalde Alejandro Eder en medio de la emergencia: “Son tres los que hacen recocha”

La tragedia natural que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto ha dejado profundas cicatrices en el territorio nacional. Un potente terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, desató el caos en diversas regiones del país, dejando un saldo devastador de más de 265 víctimas mortales y un rastro de destrucción en ciudades como Cali, Armenia, Pereira y Quibdó.

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En medio de este desolador panorama, las autoridades locales han tenido que desplegarse para atender la crisis, evaluar los daños estructurales y coordinar las desesperadas labores de rescate. Sin embargo, la tensión y la zozobra que se viven en las calles de la capital vallecaucana han propiciado escenarios de intolerancia y violencia que empañan los esfuerzos de recuperación.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se encontraba en la primera línea de respuesta, recorriendo los sectores más afectados de la ciudad. Su objetivo era supervisar directamente las labores de atención, evaluar los riesgos de colapso en las edificaciones y evitar que se produjeran saqueos en medio de la vulnerabilidad de la población. Fue durante una de estas inspecciones cuando el mandatario local fue víctima de un repudiable acto de agresión.

Un grupo de ciudadanos comenzó a increparlo de manera violenta. Gritos de “Aquí no te queremos” y “Fuera” resonaron en la vía pública, obligando a su esquema de seguridad a intervenir de inmediato para evacuarlo de la zona y evitar que la turba se descontrolara.

En medio del tumulto y la rápida retirada de los escoltas, un individuo lanzó una piedra que terminó impactando en la cabeza del alcalde.

El lamentable episodio, que fue captado en video y rápidamente difundido en redes sociales, está siendo investigado minuciosamente por las autoridades, quienes analizan el material audiovisual para identificar tanto al agresor material como a los instigadores de este ataque.

Ante esta situación de violencia injustificada en un momento en el que la solidaridad debería ser el pilar, Taliana Vargas, gestora social de Cali y esposa del alcalde Eder, decidió pronunciarse públicamente.

Taliana Vargas en la plazoleta Jairo Varela, ayudando en la recolección de agua potable embotellada para los damnificados. Foto: Instagram: Taliana Vargas / Montaje: Semana

A través de sus redes sociales, la exreina de belleza y figura pública compartió un mensaje cargado de optimismo, resiliencia y un fuerte llamado a la unidad comunitaria. Lejos de avivar la polémica o responder con hostilidad, Vargas centró su discurso en enaltecer la labor de la inmensa mayoría de los ciudadanos que se han volcado a ayudar.

“Somos millones los buenos y esto viene pa’largo, caleños”, expresó con firmeza Taliana Vargas, destacando que el compromiso colectivo de la ciudadanía es el verdadero protagonista de esta jornada trágica.

En un intento por restar protagonismo a los violentos y calmar los ánimos, la gestora social minimizó la representatividad del grupo agresor con una frase contundente: “No se dejen engañar, que son tres los que hacen recocha”.

Con estas palabras, buscó deslegitimar los actos de saboteo y alteración del orden público, recordando que la abrumadora mayoría de los caleños está comprometida con el bienestar común y la reconstrucción física y anímica de su ciudad.

Además, Taliana aprovechó la oportunidad para visibilizar la cara más amable de la tragedia: la generosidad desbordada. “Miren la gente repleta, llena, llena, llena, donando, donando, donando”, señaló, enfatizando que las muestras de apoyo masivo y las donaciones humanitarias son el reflejo del verdadero espíritu de la capital del Valle del Cauca.

Su intervención culminó con un mensaje de esperanza que resonó profundamente entre sus seguidores: “Gracias, Cali. De esta salimos unidos”.

Por su parte, el alcalde Alejandro Eder también recurrió a sus redes para mostrar que el rechazo no es el sentimiento generalizado hacia su gestión de crisis.

El mandatario compartió un emotivo video en el que una ciudadana, que reside en Estados Unidos, pero se encontraba en la zona atendiendo la calamidad con su familia, le expresó su total admiración y respaldo.

“Te amo. No vivo aquí, pero te sigo en las redes sociales y has hecho mucho por Cali, así la gente no lo vea”, le manifestó la mujer en pleno recorrido.

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El contraste entre la agresión física y las efusivas muestras de apoyo ciudadano evidencia el complejo clima social que atraviesa Cali en uno de sus momentos más críticos.

Mientras los equipos especializados continúan trabajando a contrarreloj entre los escombros y la amenaza constante de nuevas réplicas mantiene a muchos durmiendo a la intemperie en parques y calles, el liderazgo de la ciudad se enfrenta al doble reto de gestionar una catástrofe natural sin precedentes y sortear la intolerancia.