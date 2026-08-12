Primera dama, Ana Lucía Pineda, entrega balance de ‘Colombia, un solo corazón’: más de 1.500 toneladas de ayuda movilizadas

La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, entregó un reporte oficial sobre los avances de la campaña nacional e internacional de ayuda humanitaria ‘Colombia, un solo corazón’, puesta en marcha tras el sismo de magnitud 7,4 que impactó al territorio nacional. De acuerdo con el informe gubernamental, se han gestionado más de 1.500 toneladas de víveres y suministros de primera necesidad, en articulación con el sector privado, organizaciones sociales y las comunidades locales.

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El balance presentado por la primera dama destaca la articulación entre el Gobierno Nacional, el Banco de Alimentos y la Fundación Minuto de Dios. A este esfuerzo logístico se han sumado empresas del sector privado como Tiendas ARA, D1, Nestlé, Purina y McDonald’s, esta última enfocada en la provisión de alimentos para los equipos de rescate que operan en las zonas afectadas.

La primera dama, Ana Lucía Pineda, reveló detalles de cómo avanza el proceso de entrega de ayudas humanitarias por la tragedia que dejó el terremoto en Colombia: “Se han gestionado más de 1.500 toneladas”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/wEDEwuP9NM — Revista Semana (@RevistaSemana) August 12, 2026

Para la distribución de la carga en los territorios más afectados, se ha dispuesto de una flota mixta de transporte aéreo que incluye operaciones comerciales y vuelos chárter privados. “Hemos desplazado los suministros a través de las aerolíneas Avianca y Latam, además de vuelos privados gestionados mediante alianzas estratégicas”, indicó Pineda durante su intervención.

Dentro del reporte de insumos movilizados se registran más de 120.000 litros de agua potable, distribuidos mediante agua embotellada y carrotanques. En materia energética e infraestructura crítica, se gestionó la entrega de plantas eléctricas, generadores, conectividad satelital Starlink y contenedores refrigerados de 40 pies destinados a apoyar el trabajo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, especialmente en el departamento de Risaralda.

En el ámbito de la salud, cadenas farmacéuticas como Farmatodo y Cruz Verde, junto con diversas empresas del sector, han suministrado medicamentos canalizados hacia la red hospitalaria pública y la Cruz Roja Colombiana. Adicionalmente, el reporte oficial incluye:

Insumos para albergues: cobijas, colchonetas, almohadas, sábanas y carpas destinadas a las familias ubicadas en los refugios temporales dispuestos por las alcaldías locales.

cobijas, colchonetas, almohadas, sábanas y carpas destinadas a las familias ubicadas en los refugios temporales dispuestos por las alcaldías locales. Atención integral: servicios de apoyo médico, psicosocial y cobertura de servicios fúnebres sin costo para las familias víctimas del evento sísmico.

servicios de apoyo médico, psicosocial y cobertura de servicios fúnebres sin costo para las familias víctimas del evento sísmico. Soporte a rescatistas: más de 150 toneladas en kits de emergencia para la dotación de los cuerpos de socorro.

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El centro de acopio y recepción logística principal de la operación se ha centralizado en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali, desde donde se coordinan los despachos terrestres y aéreos hacia los municipios afectados por el sismo. La administración de la emergencia mantiene comunicación directa con los gobiernos departamentales y locales, priorizando las zonas de Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Chocó.

Para la ciudadanía interesada en realizar aportes en especie, la red de acopio permanece abierta en los ámbitos nacional e internacional. En la ciudad de Pereira se han habilitado 30 puntos de recepción, a los que se suman las sedes de recolección activadas en el exterior, específicamente en Miami y Nueva Jersey, Estados Unidos.