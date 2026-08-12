Sebastián Yatra se rompe tras el terremoto en Colombia y pide ayuda urgente para los damnificados

El panorama tras el movimiento telúrico de magnitud 7,4 que sacudió diversos sectores del territorio colombiano el pasado 10 de agosto ha provocado diversas reacciones de apoyo de varios artistas.

En medio de la evaluación de afectaciones e infraestructura por parte de las autoridades competentes, figuras destacadas del entretenimiento nacional han utilizado sus plataformas para visibilizar la situación de las comunidades afectadas y encauzar esfuerzos de asistencia humanitaria.

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Entre los pronunciamientos de mayor impacto en redes sociales se encuentra el del cantautor antioqueño Sebastián Yatra, quien publicó un mensaje en sus canales oficiales expresando su acompañamiento a las víctimas y solicitando el respaldo de la ciudadanía hacia los damnificados.

En su intervención, el artista de 31 años manifestó la conmoción que genera el balance de personas afectadas y la pérdida de vidas tras la emergencia. Asimismo, destacó la respuesta solidaria que ha caracterizado a la población civil e hizo una comparación con recientes gestos de apoyo humanitario en la región.

“Como colombiano me duele muchísimo ver lo que está pasando en mi país, tanta gente afectada, tanta gente que se nos ha ido, tanta gente que sigue atrapada”, expresó el intérprete. “Al mismo tiempo me da mucha esperanza ver cómo nos hemos unido (...) viendo cómo Colombia fue tan solidaria y ahora ver cómo estamos siendo solidarios los unos con los otros es algo bonito”, agregó.

El cantante enfatizó que la atención sobre la tragedia no debe disminuir con el paso de los días, argumentando que la fase de recuperación de los hogares y municipios damnificados requerirá un compromiso a largo plazo por parte de la sociedad y los organismos de socorro.

“Para eso tenemos que seguir unidos, seguir creando conciencia en redes, no dejar que esto sea algo que se le olvida a la gente en dos, tres días, sino continuar apoyando a las personas que han perdido sus casas y que esto los va a afectar por muchos más años”, puntualizó Yatra.

Junto con sus declaraciones, el musico acompañó la publicación con una serie de enlaces directos dirigidos a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales articuladas en la recolección de víveres, insumos médicos y recursos económicos.

Miembro de la Cruz Roja Colombiana organizando alimentos de ayuda humanitaria Foto: Gobernación de Cundinamarca / API

En la descripción adjunta a su mensaje, el artista redactó: “Colombia, todos contigo. Gracias a los que están ayudando a nuestro país en este momento tan difícil. Seguimos orando por todos los afectados. Puedes generar un gran impacto desde donde estés. Aquí te comparto algunas organizaciones donde puedes donar”.

Adicionalmente, Yatra extendió un reconocimiento a los cuerpos de rescate, voluntarios y colegas del sector artístico que se han movilizado para atender la coyuntura.

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Sebastián Yatra, con una trayectoria consolidada en la música pop latinoamericana y múltiples reconocimientos internacionales, incluyendo premios Latin Grammy, ha utilizado previamente su visibilidad en plataformas digitales para respaldar causas sociales e iniciativas de salud mental y apoyo comunitario en América Latina.

La movilización de figuras públicas se suma a las acciones emprendidas por los organismos de atención de emergencias, alcaldías locales y la Cruz Roja Colombiana, que continúan realizando censos de daños e instalando albergues temporales en las zonas de mayor afectación.