¿Una luz encendida en el tablero? Estos son los testigos que podrían estar alertando de una falla

Cuando uno se encuentra conduciendo un carro, al frente del timón se encuentran los testigos del vehículo, los cuales representan el principal canal de comunicación con el conductor.

Luz de temperatura en el tablero del carro: qué significa y por qué debe ser revisada en el momento

Por medio de estas luces, el usuario es capaz de recibir información sobre el estado de distintos sistemas que se encuentran en el coche, así como de posibles anomalías o cuando se indica que el vehículo necesita un mantenimiento.

Para poder brindar mayor facilidad a su interpretación, los testigos del vehículo se encuentran identificados por colores.

En el caso de los testigos verdes, estos se encargan de indicar que el sistema funciona a la perfección o que se encuentra activo. Por otro lado, si el color es naranja, significa que hay alguna situación que necesita de una revisión en el corto plazo.

Finalmente, si una luz del tablero se presenta en un color rojo, menciona que hay una condición crítica que se debe resolver de inmediato al acudir a un taller o un centro de mantenimiento.

¿Qué indicadores se encuentran en el tablero de un carro?

Dentro de los indicadores más reconocidos se encuentra el testigo del sistema de lubricación del motor, el cual puede ser identificado con el ícono de una aceitera y se encarga de indicar que el vehículo presenta un bajo nivel de aceite o que tiene una falla en el sistema de lubricación.

Expertos recomiendan no evitar esta señal, ya que puede derivar en daños graves del motor.

Algunas alertas del tablero requieren detener el vehículo en un lugar seguro y revisar la situación. Foto: World Car Brands

Otro testigo que es clave conocer es el de la temperatura del motor, cuyo diseño es el de un termómetro. Si esta luz se encuentra iluminada en rojo, significa que el motor se encuentra operando por encima de su temperatura normal, la cual se puede presentar luego de un recorrido exigente o subidas prolongadas.

Según lo indicado por el área posventa de Mazda Colombia, dentro de estos dos casos, se aconseja detener el carro en una zona segura, apagar el motor y dejar que el coche se enfríe para seguir con el recorrido.

El Check Engine es otro testigo del vehículo que es uno de los más conocidos, pero que su razón de aparecer en el tablero varía de distintos factores, ya sea que una tapa del tanque de combustible se encuentra mal ajustada o incluso que hay una anomalía en el sistema de emisiones o en el motor.

Si bien el coche puede seguir funcionando, lo ideal es atender esta alerta para prevenir fallas graves.