¿Qué indica el símbolo de una puerta abierta en el tablero y por qué puede aparecer aunque parezca cerrada?

Cuando uno comienza a formarse para manejar un carro, algo que siempre enseñan en los procesos de formación es conocer las características de estas, ya sea su funcionamiento, los elementos que poseen, el tipo de combustible que utiliza, la forma de repararlo en caso de un inconveniente, etc.

Otro es saber las señales que aparecen en la luz de tablero que está al frente del timón, donde cada una de ellas se refiere a varias cosas. Una de las más conocidas es la de un testigo luminoso de puerta abierta que explica una sencilla razón.

¿Qué significa el símbolo de una puerta abierta?

Cuando uno, al conducir, ve esta señal, significa que una de las puertas del vehículo se encuentra mal cerrada, lo que puede derivar en que esta se abra si el coche se encuentra en conducción.

Varios de los carros modernos que rodan por las calles hoy en día tienen la capacidad para especificar cuál es la puerta del vehículo que no está bien cerrada.

E incluso, algunas de estas unidades, si aparece la señal en el tablero de luces, toman la decisión de parar el coche definitivamente para que se pueda arreglar el problema, de esta forma evitando posibles accidentes que ocurran derivados de una puerta que no fue cerrada adecuadamente.

Antes de iniciar la marcha, se recomienda verificar que todas las puertas del vehículo estén completamente cerradas. Foto: Getty Images

También existen vehículos que tienen otros símbolos similares al de una puerta abierta, en donde especifican si la cajuela o el capó del carro no se encuentran bien cerrados. Es ante estos casos que se recomienda para el vehículo lo más pronto posible y cerrar bien estas partes.

¿Qué ocurre si todas las puertas se encuentran bien cerradas y el símbolo sigue encendido?

Han existido casos en donde los ciudadanos, luego de realizar las medidas correspondientes tras observar la señal de las puertas abiertas de un carro, encuentran este símbolo aún encendido, lo que deriva en muchas inquietudes y preguntas sobre cuál es la razón por la que se mantiene activa.

De acuerdo con Motorpasion, una de las posibles razones es que hay un problema con alguno de los interruptores de una puerta, que son los que le indican al vehículo esas situaciones en donde está abierta una de las compuertas laterales del coche.

Para los coches antiguos, estos interruptores son vistos por medio de un botón con muelle, que se ubica en algún sitio del marco de la puerta. En el caso de las unidades más modernas, estas son integradas en la cerradura de la compuerta.

En aquellos casos donde persista la señal prendida, lo más recomendable es ir a un taller o mecánico para que verifique cuál es la razón exacta.