El símbolo del tablero que parece un carro y que muchos conductores desconocen

Los testigos del tablero son una de las piezas fundamentales de todos los carros. Su trabajo es avisar al conductor cuando hay un problema en un componente o un sistema ha sido activado.

Testigo EPC en el tablero: ¿Qué significa que se encienda y por qué debe alertarse?

Para Volkswagen Perú, los testigos son la manera que tiene el vehículo de comunicarse con el chofer. Por esta razón, es clave identificar el significado de cada uno y actuar acorde.

Se dividen en tres categorías, dependiendo del color que utilicen al encenderse. Los rojos señalan una situación de peligro y obligan a que el conductor se detenga inmediatamente en un lugar seguro.

Un ejemplo son las fallas en la presión del aceite o los problemas en el sistema de frenos. Las verdes o azules, dependiendo de la marca, se encienden para informar que un sistema ha sido activado como las luces altas o el control crucero.

Las amarillas son de advertencia y le comunican al conductor que hay problemas en un componente que debe ser revisado próximamente. El testigo de “check engine” del motor es el ejemplo más común de una luz amarilla.

¿Qué significa el símbolo de un carro en el tablero?

A pesar de aparecer en todos los tableros, es uno de los testigos más desconocidos para los conductores. Su nombre es ESP, Electronic Stability Program, que traducido es “Programa Electrónico de Estabilidad”.

El testigo se enciende para avisar al conductor sobre problemas en la estabilidad y control del vehículo. Foto: Noticias.coches.com

Según Ford México, el sistema trabaja con los frenos ABS y el control de tracción para actuar sobre las ruedas y mantener óptima la trayectoria del carro. El símbolo representa a un vehículo derrapando por la vía y sirve para advertir sobre problemas en la estabilidad.

¿Qué significa el testigo del motor amarillo parpadeando en el tablero? Evite daños costosos

Se enciende cuando detecta inconvenientes en la dirección del volante, la velocidad de las ruedas, los frenos o la aceleración. Es un sistema capaz de reducir la potencia o la rapidez para mantener el control del carro.

Ford agregó que si prende su luz, el conductor deberá revisar el sensor de velocidad de ABS en ruedas, debido a que este brinda la información a la unidad de control. Si las llantas tienen diferentes tamaños, el carro avisará por medio del testigo.

Lo mismo si hay una falla en el módulo de control de tracción como un desperfecto que complique su operación o problemas en el sensor de ángulo de dirección.