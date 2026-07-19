Escritor chileno advierte lo que hay detrás de los “ataques” a Argentina durante el Mundial: “Mucho más”

Cada vez queda menos para la final del Mundial 2026 y se palpa de cerca lo que será el partido entre España y Argentina. En medio de la espera para el pitazo final, hay un tema del que se ha hablado mucho: el supuesto favorecimiento a la albiceleste y lo que se ha dicho en su contra.

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El escritor chileno Axel Kaiser habló de este tema y advirtió, según él, el supuesto motivo por el que se ha hecho una “campaña tan negativa” en contra de los dirigidos por Lionel Scaloni.

El autor aseguró que son varios los “ataques” que han llegado desde las “élites occidentales” y con ello se han instalado diferentes teorías conspirativas; una de ellas es que se busca que Messi y compañía queden campeones del mundo.

“A mi modo tiene que ver con que aquí hay mucho más que fútbol de por medio. Aquí Argentina se está convirtiendo en el último referente que va quedando de lo que son ciertos principios básicos de la civilización occidental”, señaló.

Lionel Messi, capitán de la Selección de Argentina. Foto: X Selección de Argentina

Dentro de estos aspectos, Kaiser puso en primer lugar el patriotismo y el amor por el país, algo que, según dijo, varias encuestas han mostrado que muy pocos ciudadanos occidentales tienen.

En segundo lugar, el escritor habló de lo que ha hecho el presidente Javier Milei a lo largo de su mandato, especialmente en lo relacionado con “reformas de la libertad”.

“Este es un camino que detestan las élites globalistas internacionales, porque obviamente va en contra de lo que ellos han hecho durante décadas y que está arruinando sus países en Europa y en otras partes”, manifestó.

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Además, el chileno también aseguró que el “alineamiento” de Argentina con Israel y Estados Unidos muestra, desde su visión, que hay una “defensa civilizatoria detrás”.

Todo esto, de acuerdo con él, no es para nada tolerable para la élite que está al interior de todas las organizaciones internacionales. “Más aún, que Argentina tenga características de país europeo y no se esté dejando destruir como sucede en Europa”, dijo.

“Creo que eso es, en buena medida, lo que hay detrás de todos estos ataques a Argentina, que no tienen precedente en la historia de las copas del mundo”, concluyó.