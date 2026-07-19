Messi entre lágrimas: conmoción tras perder la final ante España en el Mundial 2026

Este domingo 19 de julio de 2026, España se coronó campeona de la Copa Mundial de Fútbol al derrotar en tiempo extra a la selección de Argentina por un marcador de 1-0. El único tanto del encuentro llegó tras los pies de Ferran Torres, quien marcó su primer gol del campeonato.

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La roja consiguió su segunda estrella, luego de una sequía de 16 años. Su último trofeo fue en el Mundial de 2010, donde el responsable fue Andrés Iniesta.

No obstante, si bien las cámaras se encargan de enfocar a los ganadores de la historia, también dan su espacio a quienes estuvieron tan cerca de lograr su sueño, como lo fue este caso la selección argentina, específicamente al capitán del equipo: Lionel Messi.

El astro argentino de 39 años jugó lo que seguramente fue su último encuentro en la historia de los mundiales, dejando numerosos récords abatidos en su nombre, al igual que memorias inigualables.

Después de la entrega de las medallas para conmemorar a los jugadores, las cámaras de transmisión mostraron a Messi conmocionado y al borde de las lágrimas, para luego romper en llanto al no poder convertirse en bicampeón del Mundial.

A pesar de la derrota, los hinchas y aficionados de la selección de Argentina cantaron en apoyo hacia sus jugadores, quienes hasta los tramos finales buscaron lograr la victoria. Messi siguió llorando, para luego retirarse del campo de juego.

El legado de Messi en la historia de los Mundiales

Si bien el día de hoy es una dura derrota para Messi, no significa que quede manchado su legado en la historia de los mundiales.

El delantero de 39 años dejó en alto su nombre en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, siendo el segundo máximo goleador en la historia del torneo con 21 goles, así como el máximo asistidor con 10 asistencias.

Messi llegó a la final del campeonato en tres ocasiones, perdiendo en dos de ellas (Brasil 2014 y Estados Unidos, México y Canadá 2026), pero logrando la gloria máxima en Qatar 2022.

Messi ganando la Copa Mundial de Fútbol en 2022. Foto: FIFA

Asimismo, Messi es el único jugador en la historia en haber conseguido el Balón de Oro en dos ocasiones (Brasil 2014 y Qatar 2022), además de ser el segundo jugador en llegar a tres finales; Leo fue capitán en todos los encuentros.

Si bien es una despedida agridulce para muchos amantes del fútbol, lo que no se niega es el impacto que ha tenido Messi en el deporte, destacando no solamente con su selección, sino que también entre clubes, consiguiendo 4 Champions League y siendo 8 veces ganador del Balón de Oro.