Dura reacción de Lionel Scaloni tras perder la final: se quebró en vivo y hay dudas sobre su futuro

Fiel a su estilo, dándole un lugar a las emociones, Lionel Scaloni se quebró en la rueda de prensa después de la final del Mundial 2026. Su selección Argentina cayó 1-0 con España, y el combinado albiceleste perdió el galardón que había ganado en Catar 2022.

¿Seguirá Scaloni? Hay bastantes dudas, pues ni el propio técnico lo pudo responder en la mencionada rueda de prensa. Al contrario, no aguantó el llanto, se levantó y abandonó la mesa delante de los periodistas.

No hay palabras para describirlo... ¡EMOCIÓN TOTAL DE SCALONI TRAS LA FINAL DEL MUNDO! ¡Fuertísima imagen!



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Scaloni, de 48 años, tiene contrato hasta diciembre y la renovación del vínculo hasta después de la Copa del Mundo de 2030 estaba acordada de palabra con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), según la prensa de su país.

“Ya tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar, porque no sé si se puede hacer algo tan grande como esto”, dijo Scaloni en la rueda de prensa posterior al juego en el MetLife Stadium.

“Hay que hablarlo, yo al presidente le estoy agradecido por haberme dado una oportunidad como esta”, afirmó antes de atacarse a llorar y recibir aplausos de los periodistas presentes en el lugar.

Scaloni fue una apuesta del jefe de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien lo nombró como interino en 2018 a pesar de que no tenía experiencia profesional como director técnico.

Tapia después lo ratificó en el cargo y el timonel reconstruyó al combinado argentino hasta llevarlo a ganar el tricampeonato mundial en Catar 2022, así como las dos últimas Copas Américas en 2021 y 2024 y la Finalissima en 2022.

“Hemos intentado hasta el último momento dar al máximo como cuerpo técnico los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”, apuntó Scaloni.

El entrenador aseguró que el cargo de seleccionador de Argentina es un lugar “maravilloso” y “soñado” en el que él y su comisión técnica nunca imaginaron estar.

“Entonces, para seguir, se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetear, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se volverá a formar, y me duele en el alma”, señaló.

Lionel Messi y Scaloni, piezas claves en la reciente época dorada de Argentina. Foto: Getty Images

El timonel, llorando de forma inconsolable, acabó la conferencia de prensa antes de lo previsto debido a la tristeza por haber perdido la final ante la Roja, la segunda consecutiva que disputaban Lionel Messi y compañía en un Mundial.

*Con información de AFP.