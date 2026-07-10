Técnico de Argentina confesó a quién esperaba en cuartos entre Colombia y Suiza: hace llorar a más de uno

La Argentina de Lionel Messi tiene todo listo para el choque ante Suiza en Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026. Será el partido de fondo en Estados Unidos de este 11 de julio, donde los argentinos esperan redondear el favoritismo que tienen en esta previa al partidazo.

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Los suizos se dan cita en esta instancia luego de eliminar a la Selección Colombia en Vancouver tras un épico 0-0 que forzó el alargue y luego los penaltis, donde fueron superiores a los colombianos y dejaron 4-3 la tanda, que eliminó a la Tricolor, dejó muchas caras largas y aires de fracaso de por medio.

La idea de la Selección Colombia era alcanzar los cuartos de final y, de hecho, muchos proyectaban un cruce con Argentina. El pronóstico se cumplió, pero la Tricolor no logró avanzar para disputar lo que habría sido un partidazo con sabor a revancha, tras la final de la Copa América 2024. La expectativa por ese posible enfrentamiento ya se hacía sentir antes del duelo de octavos de final ante Suiza, pero los planes se vinieron abajo.

Lionel Messi y Scaloni. Foto: Getty Images

Incluso, el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, manifestó en rueda de prensa que esperaba encontrarse con Colombia en el partido de cuartos de final en Kansas City. En el entorno de la selección argentina existía un mayor favoritismo hacia la Tricolor, pero finalmente se llevaron una sorpresa con el planteamiento de Suiza.

Scaloni se ilusionó con Colombia

El entrenador destacó que Suiza es una buena selección, capaz de competir de igual a igual con las mejores del mundo. Resaltó su propuesta ofensiva y señaló que, independientemente del resultado, siempre busca ir al frente. Colombia, en cambio, no encontró la claridad ni la contundencia necesarias para romper el bloque táctico de su rival.

“No hay rival igual, ni fácil. Ya lo sabemos todos. Para mí, Suiza es un muy buen equipo que compite con las mejores selecciones y siempre sale adelante. Puede ganar o perder, pero siempre compite, tiene tradición en los Mundiales y jugadores de experiencia y físicamente fuertes”, analizó Scaloni.

Luego se refirió a la eliminación de la Selección Colombia y al duelo que muchos esperaban en los cuartos de final: “Será complicado (Suiza). Ha eliminado a Colombia, que venía haciendo un trabajo enorme y pensábamos que podían llegar acá con nosotros”, agregó.

Argentina vs. Suiza: Hora y canal de TV