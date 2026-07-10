Más fácil para Argentina: Suiza, golpeada por mala noticia en los cuartos del Mundial 2026

El joven mediocampista Johan Manzambi, una de las figuras de Suiza en el Mundial 2026, no estará recuperado para enfrentar a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, confirmó este viernes el seleccionador Murat Yakin.

La promesa del Friburgo, autor de tres goles en el torneo, ya fue baja en la victoria en octavos de final ante Colombia por una lesión en la rodilla izquierda sufrida en un entrenamiento.

¡BAJA CONFIRMADA EN SUIZA! El DT Murat Yakin anunció en conferencia de prensa, que Johan Manzambi no podrá jugar contra Argentina.



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Manzambi “no va a poder jugar mañana. Hemos intentado todo lo que se podía hacer para que estuviera en plena forma pero por desgracia no va a poder jugar”, dijo Yakin en su conferencia de prensa en Kansas City previa al duelo del sábado.

El jugador suizo, de 20 años, estaba siendo una de las revelaciones de un Mundial en el que arrancó desde el banco de suplentes.

Manzambi tomó la titularidad en el segundo juego de la fase de grupos y despuntó con un doblete en la paliza 4-1 ante Bosnia y Herzegovina.

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La lesión previa al duelo contra Colombia frenó la progresión de un jugador codiciado por equipos como el Newcastle inglés, con el que habría alcanzado un principio de acuerdo.

“Está con bastante dolor y es algo muy duro para nosotros”, lamentó Yakin. “Venía con muy buena inercia y cuando lo ves jugar te llena de felicidad. Estaba realmente bien pero mañana está descartado”.

Scaloni respira tranquilo

Para los argentinos dirigidos por Lionel Scaloni es una preocupación menos de cara a buscar su paso a las semifinales del Mundial que está en curso.

Suiza si bien no parte como favorita, sí se ha mostrado como una seleccionado que puede dar la pelea. A Colombia, por lo menos, la neutralizó y evitó que figuras como Luis Díaz le hicieron daño en los 120 minutos.

Suiza jugará los cuartos de final del Mundial 2026 ante Argentina. Foto: AP Photo/Abbie Parr

Adicional a ello, la albiceleste no se ha mostrado arrolladora como en la edición pasada. Contra Egipto en los octavos de final estuvo al borde del fracaso, pero el empuje de varios de sus referentes le ayudaron para revertir el marcador adverso de 2-0 por un 2-3.

Juez de Portugal le pone picante

El partido de cuartos de final se disputará en Kansas, Estados Unidos, a partir de las 8:00 p. m. A pocas horas del encuentro, se han conocido detalles importantes sobre la organización del compromiso, entre ellos la designación del cuerpo arbitral.

João Pinheiro, el árbitro de Portugal que será juez de Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026 Foto: Captura a imagen de FIFA

La Fifa confirmó una terna arbitral portuguesa encabezada por João Pinheiro como juez central. Sus dos asistentes de campo también serán de Portugal, mientras que el cuarto árbitro y el árbitro asistente de reserva serán de nacionalidad canadiense.

La elección del equipo arbitral ha generado comentarios debido a la histórica rivalidad deportiva entre Cristiano Ronaldo, máximo referente del fútbol portugués, y Lionel Messi, figura de la selección argentina. Sin embargo, la expectativa es que el arbitraje se desempeñe con total imparcialidad y garantice el cumplimiento de las reglas y el juego limpio durante el encuentro.

*Con información de AFP.