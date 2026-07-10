El nuevo puente festivo por la conmemoración del Día de la Virgen de Chiquinquirá llegará con una serie de cierres y desvíos en Bogotá. La Secretaría de Movilidad informó sobre las distintas restricciones vehiculares que afectarán la ciudad.

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También señaló que se desarrollan 28 operativos de tránsito para verificar que los conductores cumplan las normas de seguridad. Uno de los cierres se realizará en un carril de la calzada mixta en sentido norte-sur de la av. Villavicencio, entre las calles 48C Sur y 51 Sur para el traslado de buses de TransMilenio.

La restricción iniciará este viernes 10 de julio a las 10:00 p. m. e irá hasta las 5:00 a. m. del martes 14 de julio. Adicional a esto, las autoridades anunciaron el cierre del carril y los andenes oriental y central de la av. carrera 15 entre la av. calle 85 y la calle 87.

Así serán los cierres de dos carriles en la av. carrera 15, entre la av. calle 85 y la calle 87. Foto: SDM

Esto se debe a actividades de construcción e instalación de la infraestructura Box Culvert, que hace parte del Plan Parcial Quora. El cierre comenzará este 10 de julio a las 10:00 p. m. y tendrá una duración de nueve meses.

Carrera Smart Fit

Además de los cierres por labores en la malla vial en Bogotá, este 12 de julio se llevará a cabo la carrera Smart Fit. El recorrido, de 15 kilómetros, comenzará en el Parque Country Comodoro, ubicado sobre la av. carrera Novena.

Desde allí, los participantes avanzarán hacia el sur por la carrera Novena, tomarán la diagonal 92 y continuarán por la av. carrera 30 hasta la calle 70A, donde realizarán el retorno.

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Posteriormente, regresarán por la misma ruta en sentido norte, pasando nuevamente por la diagonal 92 y la carrera Novena, para finalizar el recorrido en el Parque Country Comodoro. Estos son los cierres autorizados por la competencia:

Av. carrera Novena, entre las calles 134 y 133: desde las 10:00 p. m. del 11 de julio hasta las 12:00 a. m. del 12 de julio.

Calle 133, entre las carreras Novena y Décima: desde las 8:00 a. m. del 11 de julio a las 2:00 p. m. del 12 de julio.

Av. carrera Novena, entre calles 134 y 100: desde las 5:30 a. m. hasta las 10:30 a. m. del 12 de julio.

Diagonal 92, entre calles 100 y 94: entre las 5:30 a. m. y las 10:30 a. m.

Diagonal 92, entre la calle 94 y la autopista Norte: desde las 5:30 a. m. hasta las 9:10 a. m.

Av. carrera 30 (NQS), entre la autopista Norte y la calle 70A: entre las 5:30 a. m. y las 8:45 a. m.