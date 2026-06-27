Cambios en la ruta MK86 de TransMilenio por obras en la carrera Séptima

TransMilenio anunció que, debido a obras en la carrera Séptima en la localidad de Usaquén, cambiará la operación del servicio dual de TransMilenio MK86 a partir del próximo jueves 2 de julio.

Inician obras viales en La Candelaria de Bogotá con cambios temporales en la movilidad del centro histórico

La ruta realizará su última parada en la carrera Séptima con calle 103A, en sentido sur-norte, y luego regresará por la calle 107A. En sentido norte-sur, llegará al paradero Cantón Norte e iniciará en la calle 107A.

Las rutas M86 AK 7 – Calle 107A y K86 Portal Eldorado – Aeropuerto ofrecerán el servicio de lunes a domingo en sus horarios habituales, incluyendo festivos.

La alternativa de viajes en la carrera Séptima, entre las calles 112 y 119, son los siguientes TransMiZonales:

BA020.

BA915.

BH907.

BL916.

BL919.

CB109.

18-3.

402.

442.

661.

E17.

E26B.

T13.

T163.

T21.

T25.

Z8.

“Invitamos a nuestros usuarios a consultar nuestras redes sociales para estar informados sobre las novedades, planear sus viajes con anticipación usando TransMi[app] y usar los servicios TransMiZonales que transitan por este corredor, que facilitan y ofrecen una oferta adicional para conectarse con distintos puntos de la ciudad”, indicó Lucy Cucaita, directora técnica Troncal de TransMilenio.

Los cambios iniciarán el jueves 2 de julio. Foto: SDM

Equipos en territorio en la zona, en el nororiente de la capital, están realizando jornadas informativas sobre las alternativas de movilidad disponibles.

Otros cambios en la Séptima

Además de la ruta MK86 de TransMilenio, hay otras restricciones vehiculares debido a la construcción del corredor. El tramo actualmente en obra va desde la calle 127 hasta la calle 99, lo que obliga a implementar desvíos temporales en sentido norte-sur.

Tenga en cuenta: Portal Américas tendrá cierres y cambios en la operación estos 28 y 29 de junio

Desde la semana pasada se adoptaron cierres viales entre las calles 112 y 119. Ahora, los vehículos que transiten en sentido norte-sur deberán cambiar de calzada desde la calle 119 hasta la calle 116, donde se habilitarán dos carriles sobre el separador que fue adecuado para permitir el paso vehicular.

A la altura de la calle 116 se mantendrá el giro hacia el occidente. El acceso a urgencias pediátricas de la Fundación Santa Fe solo podrá realizarse por la calle 119 en sentido occidente-oriente, ya que el ingreso y salida hacia la carrera Séptima permanecerán cerrados.

Por su parte, el paradero del SITP ubicado frente a la clínica será trasladado unos metros al sur, frente al centro empresarial Santa Bárbara. Como medida complementaria para mejorar la movilidad, también se recuperó un carril vehicular sobre la carrera 11, entre las calles 119 y 124A, en sentido norte-sur.