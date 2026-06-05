Cambios en la carrera séptima por obras del corredor: contraflujos y afectación a la ciclovía dominical

La Secretaría Distrital de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informaron a la ciudadanía que este viernes 5 de junio iniciarán nuevas obras en el corredor de la Séptima.

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Para permitir la construcción e ir acorde al cronograma, habrá cambios en la movilidad entre las calles 92 y 106. Las autoridades implementarán un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) integral para reducir las afectaciones y permitir la circulación por el sector.

Una de las actividades que se realizará en la obra es el método pipe jacking, utilizado para instalar tuberías subterráneas sin la necesidad de abrir una zanja sobre la carretera. Esta técnica agiliza la construcción y evita generar mayores impactos a la movilidad.

“El Plan de Manejo de Tráfico contempla alternativas para vehículos, peatones y ciclistas, quienes contarán con una conexión segura por la calle 92 hacia la ciclorruta de la carrera 11 para dar continuidad a sus recorridos”, explicó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Las obras se realizarán entre las calles 99 y 102 sobre la carrera Séptima, lo que obligará al cierre del separador central y de la calzada oriental entre esas calles.

“Estas actividades traen cambios, principalmente en la ciclorruta de la Séptima, entre calles 92 y 106, y en la Ciclovía dominical. Vamos a trabajar para agilizar las obras, mejorar la movilidad, la seguridad, pero sobre todo la calidad de vida de los bogotanos”, agregó Orlando Molano, director del IDU.

Para cumplir el cronograma establecido y reducir el tiempo de afectación, el Distrito señaló que los trabajos se realizarán de manera continua. Además, garantizaron que en todo momento estarán habilitados dos carriles por sentido en la carrera Séptima.

Los cambios a la movilidad

Para los que transiten por el sector, se recomienda estar atentos a las modificaciones que empezarán este mismo viernes. Los vehículos particulares contarán con dos carriles habilitados.

Entre las calles 98 y 101 se implementará un contraflujo en sentido sur-norte con un carril de la calzada occidental. De esta manera se asegura que los carros puedan transitar sin problemas.

Los buses de servicio público, como los servicios de TransMizonal y duales, mantendrán su operación. Según datos de TransMilenio, en el corredor circulan 60 rutas que no verán afectaciones a su cobertura.

Por su parte, la ciclorruta en sentido norte-sur, entre calles 92 y 106, será eliminada. Los ciclistas que transiten en esa dirección deberán hacer un giro a la izquierda en la calle 92 hacia el occidente y continuar con la ciclorruta del separador central hasta llegar a la carrera 11.

Así se verá afectada la ciclovía dominical. Foto: IDU

Al llegar, pueden tomar la ciclorruta de la calzada oriental de forma ininterrumpida hasta la calle 170. Los que transiten de norte a sur deberán girar en la calle 92 a la izquierda, al oriente, e incorporarse a la ciclorruta existente en el separador central hasta la carrera Séptima.

En cuanto a la ciclovía dominical, el domingo 7 de junio cambiará el trazado entre las calles 92 y 116. Los ciudadanos deberán modificar sus rutas y planear con antelación el recorrido.

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“Quienes transiten en sentido sur-norte por la Ciclovía de la carrera Séptima, al llegar a la calle 92, deberán girar hacia el occidente y continuar por la calzada sur o por la ciclorruta existente en el separador central, hasta la carrera 15”, explicó el IDU.

Una vez lleguen a la carrera 15, pueden unirse a la ciclovía existente y seguir hacia el norte o conectar con la calle 116. Los que se desplacen en sentido norte-sur podrán hacerlo por la Ciclovía de la carrera 15 y, al llegar a la calle 92, deberán girar hacia el oriente por la calzada sur hasta conectar nuevamente con la Séptima.