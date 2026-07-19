Así avanza el paso deprimido para TransMilenio en la calle 100 con Suba: ya está al 72 %

La Secretaría de Movilidad se refirió el día de hoy a los avances en las obras del paso deprimido para TransMilenio en la calle 100 con Suba. El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, hizo una visita a la construcción para verificar el desarrollo de los trabajos.

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Según la entidad, la obra, que será de uso exclusivo para los buses de TransMilenio, ya alcanzó el 72 % de avance. Este sector hace parte del grupo 8 de las construcciones de la avenida carrera 68, entre las carreras 65 y 48.

“Este deprimido, exclusivo para TransMilenio, va a unir la avenida Suba con el oriente y también facilitará la conexión en sentido sur-norte. Hoy, el grupo 8 de proyecto de la carrera 68 registra un avance del 66 %. Cuando llegamos, en enero de 2024, encontramos este grupo con un 36,68 % de ejecución”, indicó Orlando Molano.

El grupo 8 de las obras de la carrera 68 contempla la ejecución de 1,06 kilómetros de vía con dos carriles mixtos por sentido y dos exclusivos para TransMilenio. El proyecto también tendrá 1,15 kilómetros de ciclorruta y 30 mil metros cuadrados.

“Son más de 400 personas trabajando en este grupo. Seguimos avanzando para que el próximo año podamos habilitarlo y así mejorar la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida de los bogotanos”, agregó el director del IDU.

Ya en 2025 se ha inaugurado el puente vehicular de la avenida Suba sobre la calle 100. Mientras avanzan las obras del paso deprimido, el puente continúa operando como desvío, permitiendo el paso de los buses troncales de TransMilenio y de los vehículos particulares en sentido sur-norte, hacia Suba.

Cuando el proyecto esté terminado, el paso a desnivel quedará destinado únicamente a los buses del sistema. La Alcaldía indicó que en 2026 está previsto que se habiliten cinco grupos de las obras de la carrera 68, los 2, 3, 4, 6 y 9.

¿Cómo funcionará el deprimido?

Los buses de TransMilenio que circulen por la avenida Suba de norte a sur pasarán por el nuevo paso deprimido. A su vez, los que lleguen desde el norte podrán girar hacia el oriente sin detenerse en el cruce.

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Los articulados que vengan del grupo 9, en sentido oriente-norte, también utilizarán el paso deprimido para incorporarse hacia la derecha y continuar su recorrido sin cruzar el semáforo.

Por su parte, los buses que transiten por la avenida carrera 68 (grupo 7) seguirán circulando a nivel hacia el oriente. Antes de llegar a la Autopista Norte, tendrán un retorno que les permitirá ingresar al paso deprimido y continuar hacia la avenida Suba.