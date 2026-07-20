¿Qué es el sensor de lluvia del carro y cómo funciona? Así mejora la seguridad al conducir

Cada vez es más la tecnología que incorporan los carros modernos para mejorar la seguridad de los pasajeros y facilitar la experiencia de conducción. Una de ellas es el sensor de lluvia, un sistema diseñado para las precipitaciones.

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La tecnología es capaz de detectar automáticamente cuando comienza a llover y activa los limpiaparabrisas sin que el conductor tenga que intervenir. Esta innovación viene en la mayoría de modelos nuevos y ayuda a mejorar la seguridad bajo la lluvia.

De acuerdo con Geely Perú, el sensor es un dispositivo electrónico que se encuentra instalado en la parte superior interna del parabrisas, generalmente detrás del espejo retrovisor.

Su función es detectar la presencia de agua sobre el vidrio y activar automáticamente los limpiaparabrisas. Además, regula la velocidad de las plumillas de acuerdo con la intensidad de la lluvia, por lo que no es necesario hacer ajustes manuales mientras se conduce.

El sensor de lluvia activa los parabrisas automáticamente. Foto: Autocosmos

Este sistema funciona mediante un sensor óptico que emite luz infrarroja hacia el parabrisas. Cuando el vidrio está seco, la luz se refleja casi por completo hacia el receptor. Sin embargo, cuando aparecen gotas de agua, la forma en que la luz se refleja cambia.

Los beneficios del sensor

La principal ventaja de este sistema es que permite al conductor mantener la atención en la vía, debido a que no tiene que preocuparse por encender o regular manualmente los limpiaparabrisas.

Entre sus beneficios se destaca la activación automática de los limpiaparabrisas, los ajustes a la velocidad del barrido, la reducción de las distracciones al volante. Además, disminuye el desgaste de las plumillas al evitar que funcionen cuando el parabrisas está seco.

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También tiene la capacidad de reaccionar rápidamente cuando otro vehículo salpica agua o barro sobre el parabrisas, despejando el campo de visión en pocos segundos.

El sensor de lluvia suele estar instalado detrás del espejo retrovisor, adherido a la parte interna del parabrisas. Esta ubicación le permite monitorear constantemente la superficie del vidrio sin interferir con la visibilidad del conductor.

Para que funcione correctamente, esa zona debe permanecer limpia, ya que la suciedad o los residuos pueden afectar su funcionamiento. Si el vehículo necesita reemplazar el parabrisas, el sensor también debe instalarse correctamente para que continúe funcionando con precisión.

En algunos modelos es necesario utilizar un gel especial entre el sensor y el vidrio, además de realizar una calibración para garantizar que la lectura sea la adecuada.