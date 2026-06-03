¿Cuándo cambiar el parabrisas? Señales de que necesita reemplazo

Los limpiaparabrisas pueden pasar desapercibidos para muchos conductores a la hora de realizar mantenimientos al vehículo. En realidad, esta pieza es clave para la conducción, ya que asegura una adecuada visibilidad.

¿Vale la pena comprar un carro alto? Estas son sus ventajas en calles y terrenos difíciles

Es importante que estén en buen estado, especialmente en temporadas de lluvia o condiciones climáticas que dificulten el campo visual. Los limpiaparabrisas tienen un periodo de vida útil, por lo que es necesario revisarlos periódicamente e identificar cuándo deban ser reemplazados.

Volkswagen México señaló que uno de los indicadores de fallas son las franjas o rayas en el vidrio. Estas aparecen cuando las gomas se desgastan y no logran hacer el contacto necesario con la superficie.

Otra señal es que dejen áreas sin limpiar, lo cual significa que han perdido su flexibilidad y eficacia. Si tienen vibraciones o sonidos anormales al ser activados, es hora de llevarlos a un experto.

La marca recomienda también revisar el estado de las gomas y verificar si tienen grietas o un aspecto descolorido. Otros factores que dañan los parabrisas son componentes ambientales como la exposición constante al sol.

La humedad excesiva puede desgastar las gomas a una mayor velocidad. Asimismo, la contaminación o productos químicos afectan su rendimiento óptimo.

Existen diferentes tipos de parabrisas. Se dividen por longitud o por la conexión, que puede ser gancho, bayoneta o pinza. Algunos traen características especiales como recubrimientos o repelentes.

Mantener el buen estado del parabrisas es vital para la visibilidad del conductor. Foto: Getty

¿Cómo cambiar los limpiaparabrisas?

El procedimiento lo puede realizar el propietario del vehículo de forma manual, o si prefiere puede acudir a un taller mecánico especializado. Para reemplazarlos, lo primero es levantar los brazos de los parabrisas y ponerlos en posición vertical.

El símbolo del tablero que parece un vehículo y que muchos conductores desconocen

Luego, se deben deslizar las gomas hacia afuera de las conexiones. Si es necesario se pueden limpiar o colocar los nuevos aparatos, asegurándose de que queden bien ajustados. En este punto, los brazos deben ser bajados suavemente hacia el vidrio del carro.

Lo último es activarlos y probar que funcionen correctamente. Se recomienda realizar el procedimiento, revisarlos y limpiarlos cada temporada de lluvias para asegurar su desempeño.