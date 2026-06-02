¿Va a hacer un test drive para comprar un carro? Estos son los factores que debe evaluar

La mayoría de concesionarios actuales ofrecen a sus clientes una prueba de manejo, también conocida como test drive, en la que pueden conocer el vehículo. Es una oportunidad para que los interesados manejen el carro y experimenten la sensación de conducirlo.
Hyundai Perú publicó una guía de los factores más importantes a evaluar en un test drive. Comprobar la dinámica de manejo y compararla con otros vehículos es clave para identificar si se adapta al estilo de vida del cliente.
Adicional a esto, para muchas personas conducir directamente el carro que va a comprar le puede brindar confianza y seguridad en la decisión final. Este procedimiento está diseñado para evaluar la comodidad, la respuesta mecánica y la experiencia general.
Si el concesionario no ofrece la prueba, el cliente puede pedirla. Hyundai Perú recomienda realizar el ejercicio para conocer la experiencia del motor, el agarre en las curvas y la visibilidad.
Además, el comprador podrá evaluar la conducción en situaciones específicas como el tráfico urbano, las carreteras abiertas, diferentes velocidades y subidas o pendientes que exijan el motor.
¿Qué factores evaluar?
Hyundai Perú sugiere acudir a la cita con ropa y calzado cómodo que facilite la conducción en la prueba de manejo. También es importante llevar una lista sobre consumos, seguridad y mantenimiento, revisar reseñas previas y planificar con anticipación el recorrido.
La evaluación debe primero tener en cuenta la comodidad y ergonomía del vehículo. Algunos de los puntos a tener en cuenta son el ajuste del asiento, la altura del volante, accesibilidad a mandos principales, visibilidad de los espejos laterales, espacio en las filas traseras y capacidad del baúl.
En cuanto al motor y la transmisión, el cliente debe inspeccionar si el vehículo es capaz de responder con agilidad, cuál es su potencia y qué tanto combustible consume. También es importante analizar los sistemas tecnológicos que ofrece. Otros factores son:
- Suavidad en los cambios de marcha
- Rapidez para acelerar desde cero.
- Desempeño del motor en pendientes o adelantamientos.
- Eficiencia del frenado.
- Compatibilidad del sistema multimedia con Android Auto o CarPlay.
- Conexión Bluetooth para música y llamadas.
- Operación de cámaras de reversa, asistencia de parqueo y sensores de proximidad.
- Funcionamiento de frenos ABS.
- Distribución de airbags.
- Asistencia de cambio de carril.
- Solidez de la estructura.
Realizar distintas pruebas de manejo con varios modelos permite comparar el equipamiento, el desempeño del motor y la seguridad. Uno de los errores más frecuentes que realizan los clientes a la hora de ir a un test drive es no sacarle el máximo provecho y planear rutas muy cortas. El tiempo promedio de una prueba debería ser de 15 a 30 minutos, según Hyundai Perú.