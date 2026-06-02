¿Va a hacer un test drive para comprar un carro? Estos son los factores que debe evaluar

La mayoría de concesionarios actuales ofrecen a sus clientes una prueba de manejo, también conocida como test drive, en la que pueden conocer el vehículo. Es una oportunidad para que los interesados manejen el carro y experimenten la sensación de conducirlo.

El testigo del tablero que, si se enciende en rojo, obliga a apagar el motor de inmediato

Hyundai Perú publicó una guía de los factores más importantes a evaluar en un test drive. Comprobar la dinámica de manejo y compararla con otros vehículos es clave para identificar si se adapta al estilo de vida del cliente.

Adicional a esto, para muchas personas conducir directamente el carro que va a comprar le puede brindar confianza y seguridad en la decisión final. Este procedimiento está diseñado para evaluar la comodidad, la respuesta mecánica y la experiencia general.

Si el concesionario no ofrece la prueba, el cliente puede pedirla. Hyundai Perú recomienda realizar el ejercicio para conocer la experiencia del motor, el agarre en las curvas y la visibilidad.

Además, el comprador podrá evaluar la conducción en situaciones específicas como el tráfico urbano, las carreteras abiertas, diferentes velocidades y subidas o pendientes que exijan el motor.

El test drive ayuda a los clientes a tomar la decisión final sobre la compra. Foto: Hyundai Perú

¿Qué factores evaluar?

Hyundai Perú sugiere acudir a la cita con ropa y calzado cómodo que facilite la conducción en la prueba de manejo. También es importante llevar una lista sobre consumos, seguridad y mantenimiento, revisar reseñas previas y planificar con anticipación el recorrido.

El botón oculto que activa el desempañador de espejos y casi nadie conoce

La evaluación debe primero tener en cuenta la comodidad y ergonomía del vehículo. Algunos de los puntos a tener en cuenta son el ajuste del asiento, la altura del volante, accesibilidad a mandos principales, visibilidad de los espejos laterales, espacio en las filas traseras y capacidad del baúl.

En cuanto al motor y la transmisión, el cliente debe inspeccionar si el vehículo es capaz de responder con agilidad, cuál es su potencia y qué tanto combustible consume. También es importante analizar los sistemas tecnológicos que ofrece. Otros factores son:

Suavidad en los cambios de marcha

Rapidez para acelerar desde cero.

Desempeño del motor en pendientes o adelantamientos.

Eficiencia del frenado.

Compatibilidad del sistema multimedia con Android Auto o CarPlay.

Conexión Bluetooth para música y llamadas.

Operación de cámaras de reversa, asistencia de parqueo y sensores de proximidad.

Funcionamiento de frenos ABS.

Distribución de airbags.

Asistencia de cambio de carril.

Solidez de la estructura.

Realizar distintas pruebas de manejo con varios modelos permite comparar el equipamiento, el desempeño del motor y la seguridad. Uno de los errores más frecuentes que realizan los clientes a la hora de ir a un test drive es no sacarle el máximo provecho y planear rutas muy cortas. El tiempo promedio de una prueba debería ser de 15 a 30 minutos, según Hyundai Perú.