FIFA le ordenó tres cambios a Colombia: anuncio oficial para la fase de grupos del Mundial 2026

La Selección Colombia no podrá usar su uniforme tradicional en ninguno de los tres partidos por la fase de grupos del Mundial 2026.

De acuerdo al reglamento de la FIFA, las selecciones deben usar camiseta, pantaloneta y medias de un color diferente al de su rival para evitar confusiones tanto en el cuerpo arbitral como en los millones de espectadores que verán el torneo por televisión.

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Colombia suele usar camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias rojas en honor a la bandera, sin embargo, eso no será posible en la primera fase:

Contra Uzbekistán jugará con el uniforme de visitante: Camiseta azul, pantaloneta azul y medias amarillas.

Contra RD Congo tendrá camiseta amarilla, pero la pantaloneta será blanca y las medias rojas.

Contra Portugal se mantendrá la camiseta amarilla, la pantaloneta será azul y las medias blancas.

Combinación de uniformes para los tres partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: FIFA

La Selección Colombia se encargó de enviar todas las opciones y combinaciones posibles ante los delegados de la FIFA, quienes decidieron cada uniforme en procura del espectáculo.

"Las selecciones informarán a la FIFA de los dos colores, como mínimo, claramente diferenciados (uno predominantemente oscuro y otro predominantemente claro) que tienen sus uniformes (el titular y el de reserva, ambos compuestos de camiseta, pantalones y medias). Asimismo, las selecciones elegirán para los uniformes de sus guardametas tres colores, como mínimo, diferenciados entre sí, que a su vez serán diferentes de los uniformes titular y de reserva de los jugadores de campo", indica el reglamento.

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Colombia jugó ante Costa Rica con camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias rojas, decisión que tomó internamente al ser un partido de carácter amistoso.

Pero en la Copa del Mundo la última palabra la tiene el ente rector. “La FIFA deberá aprobar todo el equipamiento (uniformes, bolsas de deporte, equipamiento médico, etc.) que se pudiera exhibir en los estadios, las instalaciones de entrenamiento y los hoteles, bien durante los desplazamientos hacia o desde los tres países anfitriones o bien dentro de ellos”, añade el artículo 28.

Colombia jugó ante Costa Rica en El Campín Foto: Colprensa

Adidas, como sponsor técnico de Colombia, tiene prohibido hacer modificaciones a la indumentaria antes o durante el Mundial 2026. En caso de hacerlo se someten a fuertes sanciones económicas y hasta disciplinarias para la Federación.

“Si el artículo aprobado se usa de manera que entre en conflicto con los requisitos o reglamentos de la FIFA correspondientes, la FIFA tendrá derecho a retirar su aprobación en cualquier momento y el artículo no se podrá usar, así como a incoar un procedimiento disciplinario contra la federación participante en cuestión. Estos casos se procesarán en consonancia con el Código Disciplinario de la FIFA”, agrega el reglamento.