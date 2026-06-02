Iván Cepeda, aspirante presidencial respaldado por sectores de izquierda, manifestó su inconformidad frente al uso de la camiseta oficial de la Selección Colombia durante la jornada electoral, una iniciativa que fue impulsada por simpatizantes de la campaña de Abelardo de la Espriella.

Margarita Rosa dice lo que hará si Abelardo de la Espriella le gana a Iván Cepeda en segunda vuelta: “No les quede la menor duda”

Cabe recordar que el movimiento Defensores de la Patria promovió entre sus seguidores la utilización de la tradicional camiseta amarilla al momento de acudir a las urnas, presentándola como una muestra de respaldo a su candidato. La situación no pasó desapercibida y generó cuestionamientos desde diferentes sectores políticos, especialmente desde el entorno del Pacto Histórico.

A través de un pronunciamiento público, Cepeda expresó su preocupación por lo ocurrido y planteó interrogantes sobre la utilización de uno de los símbolos más representativos del deporte colombiano en medio de una contienda electoral. “¿Por qué se está usando la camiseta de la Selección Colombia para fines electorales?”, señaló el candidato.

Además, el dirigente envió una comunicación a la Federación Colombiana de Fútbol en la que expuso su posición frente al tema. En el documento afirmó que, durante la jornada del 31 de mayo, tanto Abelardo de la Espriella como numerosos simpatizantes de su campaña utilizaron la prenda como un elemento distintivo dentro de sus actividades políticas.

Según argumentó Cepeda, la camiseta de la Selección representa a todos los colombianos y constituye un símbolo de carácter nacional, por lo que considera que debe mantenerse al margen de campañas partidistas o estrategias electorales. Sus declaraciones abrieron un nuevo debate sobre los límites entre los símbolos deportivos y las actividades políticas en el país.

Ante esto, luego de que la Federación Colombiana de Fútbol se pronunciara, varias figuras tomaron posición al respecto, reprochando las palabras del candidato sobre el uso de esta prenda nacional.

Uno de los que se refirió a este tema fue Hernán Orjuela, quien optó por lanzar una publicación acerca de dicha polémica. El presentador hizo un montaje mientras lucía la camiseta, tirando unas palabras desafiantes al respecto.

En su cuenta de X, el famoso apuntó que si acaso por usar su camiseta de la Selección sería denunciado por quienes lo veían de mala manera.

“Y si me pongo la camiseta de Colombia hoy, o cualquier día, ¿me van a denunciar por usurpar algún patrimonio nacional?”, escribió en un post.

Estas palabras fueron reposteadas por varios usuarios, que apoyaron el rechazo por esta clase de pronunciamientos del candidato del Pacto Histórico.