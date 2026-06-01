Iván Cepeda cuestiona el uso de la camiseta de la Selección Colombia en las votaciones y pide explicaciones a la Federación de Fútbol

Iván Cepeda, el candidato presidencial de la izquierda, cuestionó a la Federación Colombiana de Fútbol por el uso de la camiseta oficial de la Selección Colombia en el marco de la jornada electoral, una estrategia promovida por la campaña de Abelardo de la Espriella.

Como se recordará, el movimiento Defensores de la Patria incentivó a sus seguidores a las urnas con la camiseta amarilla como símbolo de respaldo. Esa situación generó malestar en las filas del Pacto Histórico y Cepeda la rechazó públicamente.

“¿Por qué se está usando la camiseta de la Selección Colombia para fines electorales?“, empezó diciendo Cepeda.

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En una comunicación dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol, el candidato señaló que, como se pudo constatar este 31 de mayo, “el candidato Abelardo de la Espriella y muchos de sus seguidores utilizaron la camiseta de la Selección Colombia como prenda distintiva de su campaña electoral”.

Cepeda argumentó que la Selección Colombia es de todos los ciudadanos y que su camiseta constituye un símbolo nacional sujeto a restricciones comerciales y políticas.

“Su uso con fines electorales, particulares e ideológicos, es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se debe examinar. Más aún cuando estamos a pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol”, describió el candidato.

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Al cierre de la comunicación, Cepeda concluyó: “Respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitarles, se pronuncien sobre cuál es la posición de la Federación, con relación al uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de la mencionada campaña electoral”.

El uso de la camiseta no se limitó a las urnas. En el evento multitudinario que lideró De la Espriella en Barranquilla, luego de ocupar el primer lugar en la primera vuelta, apareció con la prenda, al igual que cientos de sus seguidores.

Mientras aumentan los cuestionamientos entre ambas campañas, volvió a hablarse de un eventual debate por iniciativa de Cepeda. El candidato convocó a De la Espriella y este aceptó, pero con la condición de que el Pacto Histórico reconozca los resultados del preconteo.