Uribe arremete contra Iván Cepeda tras la primera vuelta: “Rechazó el resultado porque no le alcanzaron los votos impuestos por el terrorismo”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó fuertes cuestionamientos contra el candidato Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro tras el desconocimiento de los resultados del preconteo electoral.

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El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, respondió a las críticas del expresidente Álvaro Uribe. Foto: Semana

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el exmandatario aseguró que Cepeda “de trampa en trampa” rechazó los resultados de las elecciones al considerar que “no le alcanzaron los votos impuestos por el terrorismo y por las violaciones de Petro a la ley”.

Las declaraciones se producen luego de las tensiones políticas registradas tras los comicios, en medio de reclamos y cuestionamientos de distintos sectores sobre el desarrollo de la campaña y el ambiente electoral que estuvo marcado, según sectores de la oposición, por la participación en política de varios miembros del Ejecutivo e, incluso, del presidente de la República.

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Iván Cepeda candidato presidencial del Pacto Histórico Foto: Guillermo Torres / Semana

Uribe también criticó que Cepeda pidiera ahora escenarios de discusión pública. “Hoy sale Cepeda a pedir debates para tapar su salida en falso, debates que siempre eludió”, afirmó el líder del Centro Democrático.

En el mismo pronunciamiento, el exjefe de Estado hizo un llamado a enfrentar al terrorismo “en las urnas y con autoridad y orden”, en un mensaje que se suma a las reacciones de dirigentes políticos tras los resultados electorales conocidos el domingo.