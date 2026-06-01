Presidente de República Dominicana envió mensaje tras primera vuelta presidencial en Colombia

Desde su cuenta de X, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, envió un mensaje tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, en el que felicitó al pueblo colombiano por haber ejercido su derecho al voto durante la jornada electoral del 31 de mayo y felicitó tanto a Abelardo de la Espriella como a Iván Cepeda por su paso a la segunda vuelta.

“Saludo el compromiso demostrado hoy por el pueblo colombiano con la democracia y la participación cívica durante la jornada electoral celebrada en todo el país”, manifestó el mandatario dominicano en sus cuentas de redes sociales.

Así mismo, el presidente dominicano aseguró que reconoce “la labor de las autoridades electorales, las fuerzas de seguridad y todos los actores que contribuyeron a que este proceso se desarrollara de manera pacífica, ordenada y conforme a la institucionalidad democrática de Colombia”.

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“Felicito a los candidatos que han avanzado a la segunda vuelta presidencial y formulo votos para que la próxima etapa de este proceso transcurra con el mismo espíritu democrático, de respeto mutuo y confianza en las instituciones legitimadas. Toda democracia descansa en el respeto a la voluntad soberana de los ciudadanos expresada en las urnas y en las decisiones de las autoridades electorales competentes. Ese principio debe preservarse y fortalecerse en todo momento”, aseguró Abinader.

Finalmente, reiteró el compromiso de su país con la democracia, el Estado de derecho y la celebración de elecciones libres, transparentes y pacíficas en el hemisferio.