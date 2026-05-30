Meteoro explotó sobre Estados Unidos con una fuerza equivalente a 300 toneladas de TNT

Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó sobre el noreste de Estados Unidos el sábado, informó la NASA, y desató una serie de estruendos que se escucharon en la región con una potencia equivalente a 300 toneladas de TNT.

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La bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire, dijo a la AFP la subdirectora de prensa de la agencia espacial, Jennifer Dooren, en un comunicado.

“Esta bola de fuego no estuvo asociada a ninguna lluvia de meteoros actualmente activa, pero era un objeto natural y no la reentrada de desechos espaciales ni de un satélite”, dijo.

“Se estima que la energía liberada en la desintegración fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica los fuertes estruendos”.

☄️ Um meteoro explodiu sobre Massachusetts, a 64 quilômetros de altura, e espalhou um estrondo sônico que chegou aos estados vizinhos de New Hampshire e Rhode Island. A Nasa informou que a quebra da rocha liberou energia equivalente a 300 toneladas de TNT.

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El meteoro viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora a una altitud de más de 60 kilómetros cuando se desintegró.

Residentes en el área se alarmaron por los inesperados ruidos, y usuarios en redes sociales informaron que fueron tan potentes que algunas casas temblaron.

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Explosión del cohete New Glenn

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó el jueves en la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral durante una prueba, un revés a las ambiciones espaciales del multimillonario Jeff Bezos.

El cohete más ambicioso de Jeff Bezos explotó durante una prueba en Florida. Foto: @NASASpaceflight

Un video del incidente muestra humo saliendo de la parte inferior del cohete, que mide 98 metros de altura, antes de quedar envuelto por completo en una enorme bola de fuego.“¡Oh, no!”, se escucha decir a los espectadores reunidos para ver el lanzamiento.

La empresa espacial de Bezos, Blue Origin, dijo en X que había sufrido una “anomalía” durante la prueba en Florida y que “todo el personal ha sido localizado”.

*Con información de AFP.