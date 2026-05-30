Estados Unidos amenaza con reanudar la guerra con Irán en medio de negociaciones estancadas

Estados Unidos aseguró este sábado que tiene los medios para reanudar la guerra contra Irán, tras insistir en que cualquier acuerdo de paz solo será posible si se respetan sus “líneas rojas”.

¿Habrá paz en Medio Oriente? Las claves del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Teherán y Washington llevan semanas inmersos en conversaciones indirectas con el fin de poner fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio, pero el desenlace es incierto, especialmente tras los enfrentamientos de esta semana, los más graves desde la entrada en vigor de una tregua el 8 de abril.

Fuentes en Washington mencionaron el jueves un marco de acuerdo con una prórroga de 60 días del alto el fuego, pero las negociaciones siguen encalladas.

“Irán debe aceptar que nunca tendrá armas nucleares”, escribió el viernes el presidente Donald Trump en su red Truth Social. También exigió que las reservas de uranio altamente enriquecido de la república islámica sean “DESTRUIDAS”.

Estados Unidos e Israel, cuyo ataque conjunto del 28 de febrero contra Irán desencadenó la guerra, acusan a Teherán de querer dotarse del arma atómica, algo que éste desmiente.

Irán insiste en tratar el tema nuclear después de la firma del protocolo de acuerdo actualmente en discusión.

Teherán también pide el desbloqueo de miles de millones de dólares de activos iraníes congelados por Estados Unidos.

El canal estatal iraní afirmó el sábado que un borrador “no oficial” de memorando de entendimiento con Estados Unidos incluía liberar 12.000 millones de dólares en activos congelados.

La Casa Blanca ha rechazado anteriormente tales afirmaciones calificándolas de “invención”.

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Abrir Ormuz “de inmediato”

Otro punto de fricción es el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, y que Irán mantiene prácticamente bloqueado desde el inicio de la guerra.

“Debe abrirse de inmediato”, y Teherán debe comprometerse a desminarlo, afirmó el viernes Trump, cuyo gobierno impone por su parte un bloqueo a los puertos iraníes.

Según marinos iraníes citados por la agencia de prensa Tasnim, Estados Unidos aún impide la circulación de los buques comerciales iraníes.

Un funcionario de la Casa Blanca indicó a la AFP el viernes que “el presidente Trump sólo hará un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y respete sus líneas rojas”.

En esta fotografía, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: AFP

En respuesta a Trump, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, indicó que “los intercambios de mensajes continúan” con Estados Unidos.

Defendió además “la situación especial” del estrecho de Ormuz, por encontrarse en aguas territoriales de Irán y de Omán.

Por este motivo, el parlamentario iraní Alireza Salimi declaró a la agencia de prensa Isna que solo Irán y Omán están “facultados para decidir” sobre su gestión.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió este sábado que su país es “más que capaz” de reanudar las hostilidades contra Irán “si fuera necesario”.

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“Nuestras reservas son más que adecuadas para eso, tanto allí como en todo el mundo, debido a cómo equilibramos munición de alta precisión y más abundante”, declaró durante un foro en Singapur.

El frente en Líbano

El jefe de la diplomacia turca, Hakan Fidan, consideró por su parte, en una entrevista publicada el sábado por el diario japonés Nikkei, que un acuerdo estaba “más cerca que nunca”.

Ante el “impacto internacional (...) inmenso” del bloqueo del estrecho de Ormuz, la solución de esta cuestión es “prioritaria con respecto a los temas nucleares”, afirmó.

La guerra causó miles de muertos y hace tambalear la economía mundial al disparar los precios del petróleo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) alertaron el viernes sobre el riesgo de una escasez de crudo.

Israel amplía su ofensiva y ordena nuevas evacuaciones en el sur de Líbano

Entre sus demandas a Washington, Irán también reclama el fin de los combates en Líbano, donde desde el 2 de marzo se enfrentan su aliado, el movimiento islamista chiita Hezbolá, e Israel.

Israel volvió a bombardear este sábado el sur de Líbano y su ejército sigue avanzando en territorio libanés, pese a un alto el fuego teóricamente en vigor desde el 17 de abril y a las conversaciones mantenidas la víspera en Washington.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, denunció la “peligrosa y sin precedentes escalada” de Israel, al que acusó de aplicar “una política de tierra quemada y de castigo colectivo”.

No obstante, defendió la decisión de las autoridades de entablar negociaciones con Israel -- a las que el grupo proiraní Hezbolá se opone -- afirmando que se trata de “la vía menos costosa” para el país.

Responsables militares de ambos países se reunieron el viernes en Washington, como preludio, según el Pentágono, a una nueva sesión de negociaciones, el 2 y 3 de junio, con miras a un acuerdo de seguridad.

Según el último balance oficial, los ataques israelíes han causado la muerte de 3.371 personas en Líbano desde el inicio de la guerra.

*Con información de AFP