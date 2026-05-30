“Zapatero es el testaferro de Maduro”: Miguel Bernad habla en SEMANA sobre sus denuncias contra el expresidente español

SEMANA: ¿Cómo entender esta implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso de corrupción relacionado con el rescate de Plus Ultra?

Miguel Bernad: Es un tema gravísimo. Desde Manos Limpias fuimos los primeros en denunciar irregularidades en el rescate de Plus Ultra. Presentamos una querella porque considerábamos que era una verdadera vergüenza: la empresa tenía deudas con Hacienda y la Seguridad Social, no era estratégica y prácticamente operaba con un solo avión. Estaba en una situación de crisis absoluta y aun así fue rescatada con dinero público.

SEMANA: ¿Cuándo comienzan a aparecer los indicios que apuntan directamente hacia Rodríguez Zapatero?

M.B.: A partir de las investigaciones, fueron apareciendo nuevos datos que implican directamente al expresidente Rodríguez Zapatero. Según las pesquisas, tuvo una intervención decisiva ante Pedro Sánchez para que Plus Ultra recibiera un rescate de 53 millones de euros. De ese dinero, según la investigación, alrededor de 10 millones habrían terminado repartidos en comisiones. Parte de esas supuestas mordidas habrían llegado a sociedades instrumentales vinculadas a Zapatero y, concretamente, a una empresa puesta a nombre de sus hijas.

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SEMANA: Usted ha señalado además presuntos vínculos de Zapatero con negocios relacionados con Venezuela y China. ¿A qué se refiere exactamente?

M.B.: Para nosotros, Rodríguez Zapatero es el testaferro político de Maduro y también de Pedro Sánchez en España. No solo estaría implicado en el rescate de Plus Ultra, sino también en negocios relacionados con China y la venta de petróleo venezolano. Creemos que utilizó su influencia para facilitar operaciones petroleras entre Venezuela y China, operaciones por las que presuntamente se habrían pagado importantes comisiones.

SEMANA: También menciona presuntos movimientos de dinero relacionados con PDVSA y Delcy Rodríguez.

M.B.: Según nuestras investigaciones, dinero procedente de PDVSA habría llegado a España a través de gestiones vinculadas a Delcy Rodríguez para favorecer políticamente a Pedro Sánchez. Estamos hablando de un escándalo de enormes dimensiones. Zapatero nombró en su momento a un embajador, Raúl Morodo, un embajador del PSOE, de su máxima confianza, y montaron un negocio que era hacer facturas falsas de consultoría a la petrolera venezolana y a cambio de recibir millones de euros. Por lo tanto, PDVSA, como una vaca, la han estado exprimiendo y la han dejado prácticamente en esqueleto.

José Luis Rodríguez Zapatero Expresidente del Gobierno de España Foto: NurPhoto via Getty Images

SEMANA: ¿Qué pruebas hay sobre esta relación entre Zapatero y Maduro?

M.B.: La relación entre Rodríguez Zapatero y Maduro, en estos momentos, ya forma parte de distintas investigaciones internacionales. La administración Trump, que tiene detenido a Maduro en Estados Unidos, ya recibió información que Manos Limpias remitió al juzgado de Nueva York donde se llevará el proceso contra él. Hace más de un año y medio enviamos, a través de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, documentación que vinculaba directamente a Maduro con Rodríguez Zapatero. Además, nosotros hemos denunciado a Zapatero ante la Corte Penal Internacional y también ante la Comisión Europea por su presunta relación con estructuras vinculadas al cartel de los Soles, donde Maduro tendría un papel relevante.

En el caso Plus Ultra hemos visto no solo la intervención directa de Zapatero en el rescate de la aerolínea, sino también elementos que, según nuestra tesis, demostrarían operaciones mucho más graves. Estamos hablando de una compañía que prácticamente tenía un solo avión y que, según nuestras investigaciones, habría sido utilizado para transportar lingotes de oro y droga. También sostenemos que Maduro benefició a Rodríguez Zapatero con negocios relacionados con explotaciones mineras en Venezuela.

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SEMANA: ¿Hay alguna prueba también al respecto de esta relación tan cercana entre Zapatero y Maduro?

M.B.: Sí, totalmente. Zapatero prácticamente todos los meses, al menos dos o tres veces, se desplazaba a Caracas para reunirse con Maduro en el Palacio presidencial. Eso está totalmente acreditado. Además, tengo contactos cercanos a Zapatero que me han confirmado que esos viajes no se hacían en vuelos comerciales, sino en aviones privados, y que durante varios años mantuvo reuniones constantes con Maduro. Entre Maduro, Delcy Rodríguez y Zapatero existe, a nuestro juicio, una estructura organizada de intereses políticos y económicos con conexiones internacionales, especialmente con China.

Nosotros incluso hemos visto en Madrid, y tenemos videos, reuniones frecuentes en el despacho privado de Rodríguez Zapatero con altos dirigentes chinos para cerrar negocios. La situación en España es tan grave que hace apenas 48 horas Manos Limpias pidió formalmente al rey Felipe VI que solicite la dimisión de Pedro Sánchez y convoque elecciones generales. Detrás del Gobierno de Pedro Sánchez, quien realmente sigue teniendo una gran influencia es Rodríguez Zapatero.

Nicolás Maduro, exmandatario de Venezuela. Foto: Getty Images

SEMANA: Se dice que Zapatero también estaría implicado en el escándalo de los Clap, que es precisamente uno de los casos por los que Álex Saab terminó extraditado a Estados Unidos. ¿Hasta dónde llega esa presunta relación?

M.B.: Aquí hubo un detenido clave, que fue el exjefe de inteligencia de Maduro, Hugo ‘el Pollo’ Carvajal. Él ya declaró ante la Audiencia Nacional y adelantó la relación directa entre Maduro y el expresidente Rodríguez Zapatero. Incluso lo vinculó con actividades relacionadas con el narcotráfico y aseguró que Maduro le habría entregado una mina como compensación por todas las gestiones que hacía a favor del régimen. Esa mina, que en un principio no estaba localizada, según la información que manejamos, ya fue identificada por las autoridades españolas y por la Policía Judicial.

Por eso creemos que Maduro, Delcy Rodríguez, su entorno, Rodríguez Zapatero y sectores del PSOE forman parte de una estructura organizada que ya está siendo investigada tanto en España como en Estados Unidos y ante instancias internacionales. Ahora mismo hay procesos abiertos en la Audiencia Nacional, en organismos europeos y también investigaciones que, según entendemos, siguen avanzando en Estados Unidos. Y todavía falta una parte importante relacionada con Colombia que permanece bajo secreto del sumario y que podría revelar nuevas conexiones entre el régimen venezolano y actores políticos de la región.

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SEMANA: ¿Consideran ustedes que la caída y la captura de Nicolás Maduro han ayudado a impulsar toda esta investigación contra Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez?

M.B.: Por supuesto. La detención de Maduro y también las declaraciones del Pollo Carvajal han sido fundamentales. Ambos, según la información que manejamos, están colaborando con las autoridades estadounidenses y entregando detalles sobre toda la red de relaciones y negocios del régimen venezolano. Nos consta que Maduro, que mantenía una relación muy cercana con Rodríguez Zapatero, ha aportado información que también ha terminado llegando a las autoridades españolas a través de organismos como la CIA y la DEA.

Esa información ha servido para reforzar investigaciones aquí en España y para que la Policía Judicial avanzara en diligencias importantes, incluidos registros e imputaciones. Todo esto ha terminado salpicando directamente al entorno del PSOE y del presidente Pedro Sánchez. La situación es extremadamente grave. Nunca habíamos visto en Europa un gobierno con tantos procesos judiciales abiertos alrededor de su núcleo político y familiar. Por eso creemos que España atraviesa una auténtica emergencia institucional y que tarde o temprano Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones generales.