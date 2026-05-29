Exfiscal de Trump comparece ante el Congreso por polémica gestión del caso Epstein

La exfiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, compareció este viernes ante un comité del Congreso para responder por la gestión del caso Jeffrey Epstein durante el gobierno de Donald Trump, en medio de crecientes críticas por presuntas fallas de transparencia.

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Bondi, quien fue destituida por Trump en abril, declaró ante miembros de un comité de investigación de la Cámara de Representantes en una audiencia a puerta cerrada. Legisladores demócratas y algunas víctimas del agresor sexual convicto habían solicitado que la comparecencia fuera pública.

La principal controversia gira en torno a los archivos relacionados con el caso Epstein publicados a comienzos de año. Esto debido a que varios de los documentos presentaban errores de edición que no protegían adecuadamente la identidad de las víctimas.

Uno de los ejemplos más citados fue el uso de recuadros negros sobre nombres y datos sensibles que podían eliminarse fácilmente. Además, parte de la información censurada en los documentos podía recuperarse simplemente copiando y pegando el texto en otro archivo.

Pam Bondi, exfiscal general de Estados Unidos. Foto: Getty Images

En sus declaraciones iniciales, recogidas por varios medios estadounidenses, Bondi defendió la actuación del Departamento de Justicia durante su gestión, aunque reconoció que existieron “errores en el proceso de edición” de los archivos difundidos públicamente.

“La conclusión principal es que la justicia y la transparencia en este caso se brindaron a petición del presidente Trump y su administración”, afirmó.

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La publicación de documentos relacionados con Epstein se convirtió en uno de los temas más incómodos para el mandatario estadounidense desde el inicio de su segundo mandato. A medida que crecían las exigencias para divulgar más información sobre el caso, el mandatario republicano pidió en varias ocasiones a sus seguidores que dejaran atrás la controversia.

El Departamento de Justicia sostiene que ya hizo públicos todos los archivos que estaba legalmente obligado a divulgar y niega que exista información adicional pendiente de publicación.

Varios de los recuadros negros podían eliminarse con facilidad. Foto: U.S Department of Justice

“Basta de mentiras, basta de encubrimientos. Es hora de que Pam Bondi responda a nuestras preguntas”, declaró en redes sociales el representante demócrata Robert Garcia, integrante del comité de investigación, poco antes del inicio de la audiencia.

Bondi quedó en el centro de la polémica desde que asumió el cargo en 2025, luego de afirmar que la supuesta lista de clientes vinculados a Epstein estaba sobre su escritorio y esperaba autorización para ser publicada.

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Sin embargo, tiempo después el Departamento de Justicia y el FBI negaron la existencia de dicha lista y aseguraron que no tenían previsto divulgar más material relacionado con el caso.

Trump terminó destituyendo a Bondi en abril, en medio de reportes de prensa que señalaban un creciente descontento del presidente con la entonces fiscal general, a quien acusaba de no avanzar con suficiente rapidez en investigaciones contra adversarios políticos.

*Con información de AFP.