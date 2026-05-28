A vísperas de la celebración del aniversario número 250 de los Estados Unidos, una propuesta de la administración Trump vuelve a encender las redes sociales y a generar polémica.

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Según lo que se ha difundido por redes, desde el gobierno se está impulsando la creación de un billete de 250 dólares con la imagen del republicano Donald Trump.

Aunque no se conoce de manera oficial cuál podría ser el diseño que eventualmente tendría el billete de 250 dólares, el medio The Washington Post ha publicado un diseño preliminar que funcionarios de la administración habrían entregado a la Oficina de Grabado e Impresión.

En este diseño, en el que se ve un retrato del mandatario norteamericano, también se logra apreciar, en el lado izquierdo del anverso, su famosa firma, con la que ha posado constantemente al momento de firmar decretos que, en muchos casos, han generado revuelo en los Estados Unidos.

JUST IN: The Trump administration has reportedly pushed for a new $250 bill featuring Trump’s portrait. pic.twitter.com/4UZuGxpz0A — Polymarket (@Polymarket) May 28, 2026

Según lo reportado por The Washington Post, algunos empleados dieron a conocer que Brandon Beach y Mike Brown habían insistido a diferentes trabajadores de la Oficina de Grabado e Impresión para que realizaran prototipos de este billete.

Sin embargo, al interior de la entidad esto podía resultar problemático, pues la ley federal del país norteamericano desde 1866 contempla que solo personas fallecidas pueden aparecer en el cono monetario del país, lo que puede ocasionar un fuerte debate legal frente a la emisión.

Pese a eso, el mismo Beach, durante los meses de agosto y septiembre, hizo llegar al personal de la oficina diseños preliminares de prueba de lo que sería el billete de 250 dólares con la cara de Donald Trump.

Para contrarrestar los líos legales que puedan haber, a principios del año 2025 se inició un proceso en el Congreso para permitir la emisión del billete de 250 dólares con la imagen del presidente; sin embargo, esto no ha podido avanzar como quisieran sus promotores.

Donald Trump y sus gustos excéntricos. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Donald Trump es ampliamente conocido por sus gustos excéntricos, que lo han llevado a adquirir suntuosas propiedades que desbordan la opulencia del mandatario.

No en vano quiere construir un salón de baile en el ala este de la Casa Blanca, muy al estilo del Palacio de Versalles, queriendo que este salón sea una versión moderna de la Galería de los Espejos de este palacio ubicado en el país francés.

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El proyecto del salón de baile ha sido objeto de fuertes cuestionamientos frente a la financiación del mismo, pues, los donantes particulares interesados en este, pueden querer después algo del Gobierno y esto puede llegar a desencadenar un problema ético.